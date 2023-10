Les prix records du poulet pèsent sur les consommateurs américains et profitent à Tyson Foods

par Tom Polansek

CHICAGO, 5 octobre (Reuters) - Les prix du poulet dans les épiceries américaines ont atteint des sommets et devraient rester élevés car Tyson Foods et d'autres entreprises réduisent la production de volaille pour augmenter les marges, tandis que les consommateurs en proie à l'inflation achètent du poulet au lieu du bœuf et du porc.

La hausse des prix du poulet devrait améliorer les bénéfices des principaux producteurs Tyson TSN.N et Pilgrim's Pride

PPC.O , mais elle pèsera sur les poches des consommateurs qui tentent d'économiser de l'argent en se détournant des protéines haut de gamme . Un indice montre que les marges bénéficiaires des producteurs de poulet n'ont jamais été aussi élevées depuis un an.

Selon les données du ministère américain de l'agriculture, la consommation américaine de poulet devrait dépasser les 100 livres par personne cette année pour la première fois.

La consommation de bœuf devrait tomber à son plus bas niveau depuis 2018, alors que les prix augmentent en raison de la diminution des réserves de bétail. Parallèlement, lesréductions des dépenses de consommation ont fait chuter la consommation de porc à son niveau le plus bas depuis 2015.

La société Tyson, basée dans l'Arkansas, qui vend les trois types de viande, a dû faire face à une surabondance de poulet après avoir réalisé d'énormes bénéfices lorsque les prix de la viande ont grimpé en flèche pendant la pandémie de COVID-19.

La société a annoncé la fermeture de six usines américaines de production de poulet employant près de 4 700 personnes cette année, afin de réduire les coûts. Selon les analystes, son activité poulet est probablement redevenue rentable au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, après deux trimestres de pertes d'exploitation.

Le resserrement de l'offre favorise désormais les résultats des producteurs.

Selon les données du gouvernement américain, les installations américaines d'incubation d'œufs de poule ont placé environ 2,8 % d'œufs en moins dans les incubateurs au cours des six semaines se terminant le 23 septembre, par rapport à l'année précédente. Il s 'agit d'un changement radical par rapport à la même période en 2022, lorsque les couvoirs avaient placé 3,6 % d'œufs en plus dans les incubateurs.

Les producteurs de poulets ont placé environ 2,7 % de poussins en moins pour la production de viande au cours des six semaines se terminant le 23 septembre, par rapport à l'année précédente, où l'on avait enregistré une augmentation de 4,5 %. Les placements cumulés pour 2023 sont tombés en dessous de l'année dernière vers la fin du mois de mai, selon les données américaines.

"Ils ont réduit leurs achats", a déclaré Bob Brown, analyste indépendant du marché du bétail. "Cela semble avoir soutenu le marché du poulet

Un indice des prix du poulet et des prix des aliments pour animaux qui reflète la rentabilité des producteurs de volaille a atteint en septembre son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, a déclaré M. Brown, qui gère cet indice. La baisse des coûts de l'alimentation aide les producteurs à améliorer leurs marges, et les prix du maïs sont proches de leur niveau le plus bas depuis trois ans.

Les entreprises de poulets ont cherché à limiter le poids des oiseaux cet été dans le cadre des "efforts visant à limiter la production et à rétablir la rentabilité", a déclaré Rabobank. Les oiseaux plus légers produisent moins de viande pour les consommateurs.

En août, les prix de détail des poulets frais entiers et des cuisses non désossées ont atteint des records nominaux, selon les dernières données mensuelles du ministère américain de l'agriculture. Les prix des pilons ont augmenté de 10 % par rapport au niveau le plus bas atteint en février.

Les prix de gros ont également rebondi.

Le mois dernier, le gouvernement américain a revu à la baisse ses estimations pour la production de poulets en 2023 par rapport au mois d'août, en partie à cause de prévisions de placements de poussins plus faibles. La production devrait encore dépasser celle de 2022.

Les producteurs ont décidé de réduire les mises en place après l'augmentation de l'offre de poulet l'année dernière.

Le directeur général de Tyson, Donnie King, a déclaré en février que les cadres avaient surestimé l'importance de la demande des consommateurs pour le poulet à la fin de 2022, ce qui a obligé l'entreprise à revendre les stocks excédentaires à un prix réduit.

"Il s'agit d'un échec de leur part", a déclaré Arun Sundaram, analyste principal des actions chez CFRA Research.

UNE DEMANDE CROISSANTE POUR LE POULET

Les poulets élevés pour la viande ont largement évité les infections par la grippe aviaire en 2022, ce qui a permis de maintenir l'offre à un niveau élevé, alors que la pire épidémie jamais observée aux États-Unis a dévasté les troupeaux de poules pondeuses et déclenché des restrictions à l'exportation de volailles.

L'amélioration de la demande américaine contribue désormais à réduire l'offre excédentaire, a déclaré M. Sundaram. Il prévoit que l'activité poulet de Tyson enregistrera des marges positives de 1,5 % au cours du trimestre clos le 30 septembre, avant de passer à 4 % au cours de l'exercice 2024. Les résultats trimestriels sont attendus en novembre.

"Nous avons constaté une certaine reprise des prix du poulet et nous avons vu certains prix à la consommation commencer à se stabiliser", a déclaré le mois dernier le directeur financier de Tyson, John R. Tyson, aux investisseurs. "Nous nous serions probablement attendus à ce que cela se produise plus tôt

Les entreprises disposent encore de stocks importants dans leurs congélateurs. Les stocks américains de poitrines de poulet congelées ont atteint un niveau record en août. Tyson a également déclaré cette semaine que les licenciements allaient s'étendre à la deuxième équipe d'un site de production de poulet à Wilkesboro, en Caroline du Nord, "en réponse à la demande des clients", ce qui témoigne de la persistance des obstacles.

Une nouvelle hausse des prix du poulet pourrait menacer la demande, a déclaré Adam Speck, analyste principal des produits de base pour Gro Intelligence.

Mais les consommateurs continuent de choisir le poulet en raison de la diminution de l'offre de bœuf, les éleveurs ayant réduit leurs troupeaux pendant les trois années de sécheresse dans les Grandes Plaines.

"Nous devrions constater une amélioration de la demande de poulet à l'avenir", a déclaré Bill Densmore, directeur principal chez Fitch Ratings. "Les prix du bœuf au détail resteront élevés