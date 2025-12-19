 Aller au contenu principal
Les prix producteurs augmentent en France en novembre
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 09:05

Les prix de production de l'industrie française ont augmenté de 0,9% sur un mois en novembre 2025 (après 0,3% en octobre et -0,3% en septembre), avec une quasi stabilité ( 0,1%) hors énergie, selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Ce dernier précise qu'ils sont ressortis en hausse pour les produits destinés au marché français ( 1,1% après une stabilité en octobre) et ont continué de croitre pour ceux destinés aux marchés extérieurs ( 0,6% après 0,9%).

Par rapport à la même période un an auparavant, les prix de production de l'industrie française ont continué de baisser (-3,2% en novembre après -1,2% en octobre), mais ont augmenté hors énergie ( 0,4% après 0,5% en octobre).

