Les prix producteurs augmentent en France en novembre
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 09:05
Ce dernier précise qu'ils sont ressortis en hausse pour les produits destinés au marché français ( 1,1% après une stabilité en octobre) et ont continué de croitre pour ceux destinés aux marchés extérieurs ( 0,6% après 0,9%).
Par rapport à la même période un an auparavant, les prix de production de l'industrie française ont continué de baisser (-3,2% en novembre après -1,2% en octobre), mais ont augmenté hors énergie ( 0,4% après 0,5% en octobre).
A lire aussi
-
par Lili Bayer et Andrew Gray et Andreas Rinke Les dirigeants de l'Union européenne sont convenus dans la nuit de jeudi à vendredi d'emprunter sur les marchés pour effectuer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine afin de financer son effort de guerre face ... Lire la suite
-
Quatre grands axes autoroutiers restaient bloqués vendredi matin dans le Sud-Ouest par les manifestations agricoles, à quelques heures du début des congés scolaires de fin d'année, selon Vinci Autoroutes. "Des fermetures importantes de plusieurs tronçons autoroutiers ... Lire la suite
-
Atos annonce avoir signé un accord contraignant pour la vente de l'une de ses activités dans les pays nordiques, Ideal GRP, à MAIT Group. Ideal GRP est un intégrateur de systèmes de gestion du cycle de vie des produits et partenaire des solutions Platinum Siemens ... Lire la suite
-
La dette publique française s'établissait à 3.482,2 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre, soit 117,4% du produit intérieur brut (PIB) après 115,7% au trimestre précédent, annonce l'Insee vendredi, alors que le Parlement cherche un compromis sur le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer