Les prix en euros des matières premières importées et du gaz ralentissent en décembre

(AOF) - "En décembre 2024, le prix du pétrole en euros accélère légèrement (+1,1% sur un mois après +0,5 % en novembre), tandis que celui du gaz ralentit franchement (+1% après +10,6%)", selon l'Insee. Les prix en euros des matières premières importées (hors énergie) ralentissent sur un mois (+3,1% après +4,1%) et augmentent fortement sur un an (+13,9%). "Leur hausse est notamment amplifiée par la dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar", explique l'Insee. Les prix en euros des matières premières industrielles augmentent de 0,9%, comme en novembre. Sur un an, ils progressent de 3,2%.

Par ailleurs, la plupart des prix des matières premières stratégiques diminuent sur un mois. Enfin, les prix des matières premières alimentaires demeurent dynamiques (+4,8% après +6,6%) et ils sont en très forte hausse sur un an (+22,9%), tirés par la flambée des prix des denrées tropicales (+100,4%).

En décembre 2024, le prix en dollars du pétrole brut de la mer du Nord (Brent) diminue de nouveau légèrement (‑0,4% après ‑2% en novembre), s'établissant en moyenne à 73,8 dollars le baril. En euros, à l'inverse, le prix du baril reste orienté à la hausse (+1,1% après +0,5%), du fait de la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar sur la période. Sur un an, le prix du baril recule de 5% en dollars et de 1% en euros.

Le prix du gaz naturel sur le marché européen (TTF) ralentit nettement sur un mois (+1% après +10,6%), s'établissant en moyenne à 45,2 euros/MWh. Néanmoins, il augmente très fortement sur an (+25,5%).

Enfin, le prix de l'uranium en euros baisse de nouveau sur un mois (‑2,7% après ‑2,6%) et se replie de 9,4% sur un an.