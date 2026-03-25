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Les prix du pétrole placent la Fed en zone restrictive, prévient BofA
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 17:29

Les prix du pétrole sont désormais entrés dans une zone charnière qui pourrait obliger la Réserve fédérale à adopter une politique monétaire plus restrictive, prévient-on ce mercredi chez BofA Global Research.

D'après Aditya Bhave, économiste au sein de la banque américaine, un choc simplement temporaire au niveau des cours devrait conduire la Fed à ignorer la volatilité passagère de l'or noir, et donc à ne pas modifier sa trajectoire actuelle consistant à attendre de nouveaux signes de ralentissement de l'inflation avant de poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire .

Inversement, la perspective d'une perturbation majeure inciterait probablement la banque centrale à adopter une posture plus accommodante.

Dans une telle configuration, l'érosion de l'effet de richesse induite par un repli boursier prolongé accentuerait les risques pesant sur l'emploi tout en bridant l'inflation, ce qui devrait ainsi pousser la Fed à privilégier la piste d'un assouplissement monétaire plutôt que celle d'un resserrement.

Le scénario d'un choc persistant pour l'instant privilégié

Entre ces deux éventualités, BofA retient cependant un cas de figure intermédiaire : celui d'un renchérissement de moyenne intensité mais pérenne, qui serait susceptible de contraindre la Fed à un biais plus "hawkish" (restrictif), une hypothèse que la firme américaine identifie aujourd'hui comme le risque principal.

"Il existe toute une série de possibilités - dans lesquelles le choc serait modéré mais soutenu - qui pourraient conduire la Fed à se montrer plus restrictive en raison de craintes grandissantes autour de l'inflation", explique Aditya Bhave.

"Nous pensons que les prix du pétrole se situent actuellement dans cette zone", souligne l'économiste.

"Des hausses de taux ne constituent pas notre scénario de base, loin s'en faut, mais il s'agit d'un risque qu'il convient d'envisager", conclut-il.

Après avoir atteint des sommets de près de quatre ans la semaine passée, le marché pétrolier repartait à la baisse mercredi, victime de prises de bénéfices sur fond d'accalmie apparente dans le conflit au Moyen-Orient.

Le Brent confirme l'enfoncement du seuil des 100 dollars pour se traiter actuellement à 96,9 dollars (-3,3%). Sur le NYMEX, le baril de brut texan WTI rétrocède quant à lui 2,6% sous 90 dollars.

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