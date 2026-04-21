Les prix du pétrole grimpent de 3 %, l'Iran n'étant pas décidé à participer aux pourparlers de paix avec les États-Unis

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* La navigation dans le détroit d'Ormuz reste en grande partie interrompue, ce qui compromet l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL

* Hausse des ventes au détail aux États-Unis, alors que la guerre en Iran fait grimper les prix de l'essence

(Ajout des derniers prix) par Scott DiSavino

Les prix du pétrole ont grimpé d'environ 3 % mardi après que l'Iran a déclaré qu'il n'avait pas encore décidé s'il participerait aux pourparlers de paix avec les États-Unis, alors qu'il ne reste qu'un jour avant que le cessez-le-feu ne prenne fin dans la guerre en Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il espérait parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre, mais qu'il ne voulait pas prolonger le cessez-le-feu , et a déclaré que l'armée américaine était "prête à partir" si les négociations n'aboutissaient pas. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont augmenté de 3 dollars, soit 3,1 %, pour s'établir à 98,48 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate

CLc1 a augmenté de 2,52 dollars, soit 2,8 %, pour s'établir à 92,13 dollars. Les contrats à terme sur le brut ont réduit les gains antérieurs d'environ 5 % après que le vice-président américain JD Vance , qui devait diriger la délégation américaine, n'ait pas encore embarqué sur un vol pour Islamabad à la mi-journée mardi. Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz , qui assure normalement environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié, est resté globalement interrompu mardi, seuls trois navires ayant emprunté la voie navigable au cours des dernières 24 heures, selon les données de navigation. "À ce stade, vous avez déjà perdu un milliard de barils, même si la situation se résout demain. Si c'est un mois de plus, c'est 1,5 milliard de barils", a déclaré Saad Rahim, économiste en chef du négociant en matières premières Trafigura, lors du FT Global Commodities Summit . Ailleurs au Moyen-Orient, l'armée israélienne a déclaré que le Hezbollah avait tiré des roquettes sur les troupes israéliennes dans le sud du Liban, accusant le groupe soutenu par l'Iran de violer un cessez-le-feu avant les pourparlers sous médiation américaine entre les gouvernements israélien et libanais cette semaine. Le Hezbollah n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. L'Union européenne fournira des conseils aux compagnies aériennes sur la manière de gérer des questions telles que les créneaux aéroportuaires, les droits des passagers et les obligations de service public en cas de pénurie de kérosène due à la guerre en Iran, a déclaré le responsable des transports de l'Union européenne. La ministre allemande de l'économie, Katherina Reiche , a déclaré que l'approvisionnement en kérosène n'était pas menacé, les raffineries s'adaptant à l'augmentation de la demande, mais elle a ajouté que le gouvernement surveillait la situation.

APPROVISIONNEMENTS RUSSES Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que l'oléoduc Droujba, qui achemine le pétrole russe vers l'Europe, était prêt à reprendre ses activités, indiquant que l'Ukraine s'attendait désormais à ce que le programme d'aide de 90 milliards d'euros (106 milliards de dollars) soit débloqué. Trois sources industrielles ont toutefois indiqué que la Russie s'apprêtait à interrompre les exportations de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne via l'oléoduc Droujba à partir du 1er mai. Le ministère russe de l'énergie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il n'était pas au courant de l'arrêt des exportations de pétrole. En Allemagne, la plus grande économie d'Europe, le moral des investisseurs est tombé en avril à son plus bas niveau depuis plus de trois ans, les entreprises commençant à ressentir les conséquences économiques de la guerre en Iran bien au-delà des augmentations de prix, a déclaré l'institut de recherche économique ZEW. Aux États-Unis, les ventes au détail ont augmenté plus que prévu en mars, la guerre en Iran ayant fait grimper les prix de l'essence et entraîné une hausse record des recettes dans les stations-service, tandis que les remboursements d'impôts ont soutenu les dépenses dans d'autres secteurs.

LES RAPPORTS SUR LES STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS SONT ATTENDUS

Ces augmentations du prix du brut ont eu lieu alors que le marché attendait les rapports hebdomadaires sur les stocks de l'American Petroleum Institute, plus tard mardi, et de l'U.S. Energy Information Administration, mercredi.

Les analystes prévoient que les entreprises du secteur de l'énergie ont déstocké 1,2 million de barils de brut au cours de la semaine qui s'est achevée le 17 avril. Si cela s'avère exact, ce serait la première fois depuis février que les entreprises du secteur de l'énergie déstockent du brut pendant deux semaines consécutives, à comparer avec une augmentation de 0,2 million de barils au cours de la même semaine l'année dernière et une diminution de 3,7 millions de barils au cours des cinq dernières années (2021 à 2025).

(1 dollar = 0,8516 euro)