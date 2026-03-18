Les prix du pétrole chutent en raison de l'augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sam Li et Lewis Jackson

Les prix du pétrole ont légèrement baissé mercredi matin après que des sources citant les chiffres de l'American Petroleum Institute aient montré une augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1,15 $, soit 1,11 %, à 102,27 $ le baril à 0108 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a perdu 1,54 $, soit 1,6 %, à 94,67 $. Les stocks de brut américains ont augmenté de 6,56 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 mars, ont indiqué des sources du marché, citant les chiffres de l'API mardi. Selonun sondage Reuters , les stocks américains de pétrole brut devraient avoir augmenté d'environ 380 000 barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 mars. En ce qui concerne l'offre, le ministre irakien du pétrole a déclaré mardi que le gouvernement irakien et le gouvernement régional du Kurdistan étaient parvenus à un accord pour reprendre les exportations de pétrole vers le centre énergétique turc de Ceyhan à partir de mercredi.

Le flux de pétrole en provenance du port de Ceyhan devrait commencer à 10 heures (heure locale) (0700 GMT) mercredi.

La National Oil Corporation de Libye a déclaré tôt mercredi que les flux du champ pétrolier de Sharara ont été progressivement redirigés par des pipelines alternatifs après qu'un incendie se soit déclaré, ajoutant que la production reste assurée et qu'il n'y a pas eu de victimes. Le chef de la sécurité iranienne, Ali Larijani, a été tué par Israël, a confirmé Téhéran mardi. Il s'agit de la plus haute personnalité visée depuis le premier jour de la guerre américano-israélienne, tandis qu'un haut responsable iranien a déclaré que le nouveau guide suprême de l'Iran avait rejeté les offres de désescalade transmises par des pays intermédiaires. L'armée américaine a déclaré mardi qu'elle avait ciblé des sites le long de la côte iranienne près du détroit d'Ormuz parce que les missiles antinavires iraniens représentaient un risque pour la navigation internationale dans cette zone.

La mort de Larijani et les frappes de l'armée américaine sur les positions côtières iraniennes près du détroit d'Ormuz ont fait naître l'espoir d'une fin plus rapide du conflit, a déclaré Mingyu Gao, chercheur en chef pour l'énergie et les produits chimiques chez China Futures.