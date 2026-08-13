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Les prix à la production aux États-Unis sont restés inchangés en juillet, les prix des biens ayant baissé, même si la hausse du coût des services laisse penser que l'inflation pourrait rester élevée.

La stabilité de l'indice des prix à la production pour la demande finale le mois dernier fait suite à une baisse révisée de 0,1 % en juin, a indiqué jeudi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un rebond de 0,2 % de l’IPP, après une baisse de 0,3 % annoncée précédemment pour juin. Le coût des services a augmenté de 0,2 %, tandis que les prix des biens de production ont reculé de 0,7 %. La plupart des données sont collectées en début de mois, ce qui signifie que les fortes hausses des prix du pétrole observées vers la fin du mois de juillet n’ont probablement pas été prises en compte dans l’IPP. Sur les douze mois clos en juillet, l’IPP a progressé de 4,7 %, après une hausse de 5,5 % en juin. La Réserve fédérale s’appuie sur les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour définir son objectif d’inflation de 2 %. Après les pertes d’emploi inattendues en juillet et les chiffres modérés de l’inflation à la consommation , le rapport sur l’IPP a renforcé les arguments en faveurd’un maintiendes taux d’intérêt inchangéspar la banque centrale américainelors de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre. Le mois dernier, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Avant la publication du rapport sur l’IPP, les économistes estimaient que l’indice des prix de la consommation (PCE), hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, avait progressé de 0,2 % en juillet après une hausse de 0,1 % en juin. L’inflation dite « sous-jacente » du PCE devait, selon les prévisions, s’établir à 3,3 % en glissement annuel, soit un niveau identique à celui de juin.