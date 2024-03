Les prix à la production aux Etats-Unis sèment le trouble sur les marchés

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé, perturbés par une mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation aux Etats-Unis. Le CAC 40 a enregistré un nouveau plus haut historique en séance à 8213,93 points et a clôturé sur un gain de 0,29% à 8161,42 points. L'EuroStoxx50 a perdu 0,14% à 4993,35 points. Le rouge était la couleur dominante à Wall Street, avec un Dow Jones en repli de 0,20% et un Nasdaq Composite reculant de 0,27% vers 17h30.

Après des chiffres d'inflation légèrement supérieurs aux attentes mardi, les investisseurs ont pris connaissance de prix à la production plus élevé qu'anticipé en février aux Etats-Unis. Ils ont progressé de 1,6% en février en rythme annuel alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 1,1% après une hausse de 1% en janvier.

Sa version core, corrigée de l'énergie et de l'alimentation, a aussi dépassé les attentes. Ils ont augmenté de 2%, à comparer avec un consensus de 1,9%.

Cette mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation a provoqué une poussée de tensions sur le marché des taux, en particulier aux Etats-Unis. Le rendement du 10 ans américain gagne près de 10 points de base à 4,29% et son équivalent allemand de 6 points de base à 2,426%

Les ventes au détail aux Etats-Unis - l'autre statistique de premier plan du jour - ont également déçu, progressant de 0,6% en février contre un consensus de 0,8%. Elles avaient reculé de 1,1% en janvier. Les ventes au détail sont en hausse de 0,3% hors automobile et essence contre une baisse de 0,8% en janvier.

Du côté de la cote parisienne, les investisseurs ont sanctionné les résultats de bioMérieux et salué ceux d'ID Logistics. GTT a, lui, souffert de la sortie d'Engie de son capital.