Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, dans un contexte de forte hausse des coûts de l'énergie

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Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, enregistrant leur plus forte hausse annuelle depuis trois ans et demi, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le coût des produits énergétiques.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 1,1 % le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 1,1 % en avril, a indiqué jeudi le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,7 % de l'IPP, après une hausse de 1,4 % en avril. Sur les 12 mois jusqu'en mai, l'IPP a augmenté de 6,5 %, soit la plus forte hausse depuis novembre 2022. Une hausse de 2,8 % du prix des biens, principalement des produits énergétiques, a représenté près de 80 % de la hausse de l'IPP. Les prix des services ont progressé de 0,3 %.

La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a fait grimper les prix des produits énergétiques, notamment de l'essence et du diesel. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été mises à rude épreuve par les restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz, provoquant des pénuries d'une large gamme de produits, notamment d'engrais, d'aluminium et de biens de consommation.

Le gouvernement a annoncé mercredi que l'inflation à la consommation avait dépassé les 4 % en mai pour la première fois en trois ans.

La banque centrale américaine suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

La hausse de l'inflation, conjuguée à la stabilité du marché du travail, a conduit les marchés financiers à anticiper une hausse des taux de la Réserve fédérale. Mais les économistes estiment que la barre est haute pour un resserrement monétaire, arguant que le choc des prix du pétrole reste pour l'instant confiné au secteur des transports. La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de sa réunion de la semaine prochaine. Les économistes s'attendent toutefois à ce que la Fed abandonne son orientation accommodante.

À la suite de la publication de l'IPC, les économistes ont estimé que l'inflation mesurée par l'indice PCE pourrait augmenter de 0,4 % en mai, après avoir progressé du même ordre de grandeur en avril. L'inflation PCE devrait s'établir à 4,0 % sur les 12 mois à fin mai, ce qui constituerait la plus forte hausse depuis mai 2023, après avoir progressé de 3,8 % en avril.