Les prix à la production aux États-Unis enregistrent leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi ; les ventes au détail dépassent les prévisions

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* L'indice des prix à la production bondit de 1,3 % en septembre, sa plus forte hausse depuis début 2022

* Les produits énergétiques sont à l'origine de cette hausse, mais d'autres catégories affichent également des hausses de prix

* La hausse des prix de l'essence stimule les ventes au détail; les ventes sous-jacentes ralentissent

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage restent sous la barre des 200 000 pour la cinquième semaine consécutive

par Lucia Mutikani

Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, dans un contexte de hausse des coûts des biens et des services, ce qui constitue le dernier signe en date d’une inflation qui s’étend au-delà des produits énergétiques.

Le rapport publié jeudi par le ministère du Travail a également révélé des hausses importantes le mois dernier des principaux composants entrant dans le calcul des indices d’inflation de référence suivis par la Réserve fédérale pour atteindre son objectif de 2 %, ce qui a conduit certains économistes à anticiper une nouvelle hausse des taux d’intérêt ce mois-ci.

Les marchés financiers continuent toutefois de tabler sur une prochaine hausse des taux uniquement en décembre. Mercredi, le gouvernement a fait état d’une hausse généralisée des prix à la consommation en septembre. L’inflation est alimentée par la guerre qui s’éternise entre les États-Unis et Israël d’un côté et l’Iran de l’autre, ce qui maintient les prix du pétrole à un niveau élevé. La hausse des prix de l’essence a contribué à stimuler les ventes au détail en septembre, même si la tendance sous-jacente des dépenses s’est ralentie, comme l’ont montré d’autres données publiées jeudi.

« Nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale relève ses taux lors de sa réunion de fin de mois, car la persistance de l’inflation et la solidité du marché du travail convainquent les responsables qu’ils doivent agir plus tôt que ne le prévoient les marchés », a déclaré Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics.

L’indice des prix à la production pour la demande finale a bondi de 1,3 % le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis mars 2022, après une progression révisée à la hausse de 0,5 % en août, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5 % de l’IPP, après une progression de 0,4 % initialement annoncée pour le mois d’août. Sur les douze mois clos en septembre, l’IPP a bondi de 6,3 %, soit la plus forte hausse depuis décembre 2022. Cette progression fait suite à une hausse de 5,6 % enregistrée en août.

Les prix des biens de production ont augmenté de 2,6 %, soit la plus forte hausse depuis que le gouvernement a commencé à suivre cette série de données en décembre 2009. Une flambée de 10,8 % des prix de l’énergie a représenté plus de 80 % de la hausse généralisée des prix des biens. Les prix de l’essence ont augmenté de 20,3 %. Des hausses ont également été observées pour les prix du diesel, du kérosène et de l’électricité résidentielle.

Les prix de gros des denrées alimentaires ont rebondi de 1,2 % après avoir baissé pendant trois mois consécutifs. La plupart des denrées alimentaires étant transportées par camion, la hausse enregistrée le mois dernier pourrait être un premier signe des répercussions des prix record du diesel sur l’économie dans son ensemble.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, les prix des biens de production ont augmenté de 0,3 %. Les prix des biens dits « de base » ont progressé de 0,4 % en août. Les prix des services ont bondi de 0,8 % après une hausse de 0,2 % le mois précédent. Une hausse de 1,4 % des marges sur les services commerciaux a représenté près de la moitié de la hausse généralisée des prix des services.

Les coûts du transport routier de marchandises ont également augmenté. Les prix des chambres d’hôtel et de motel ont bondi de 5,6 %, tandis que les tarifs aériens ont grimpé de 5,0 %. En revanche, les marges sur la vente au détail de carburants et de lubrifiants automobiles ont chuté de 30,3 %.

ON S'ATTEND À UNE HAUSSE DE L'INFLATION MESURÉE PAR L'INDICE PCE

Les prix des services de courtage en valeurs mobilières ont également baissé. Les chambres d’hôtel et de motel, ainsi que les tarifs aériens, constituent des composantes clés des indices des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE).

Les économistes ont estimé que l’inflation sous-jacente du PCE avait augmenté de 0,35 % en septembre, ce qui pourrait être arrondi à 0,4 %. Cela se traduirait par une hausse de 3,1 % en glissement annuel. L’inflation sous-jacente du PCE avait progressé de 0,2 % en août et de 3,0 % en glissement annuel.

Les marchés financiers estimaient à environ 30 % la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 27 et 28 octobre, selon l’outil FedWatch du CME Group. Les chances d’une hausse des taux ont été réduites par les hausses décevantes des créations de postes en septembre, ainsi que par des chiffres d’inflation du PCE plus faibles que prévu pour juillet et août.

En septembre, la Fed a relevé son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %.

Les actions américaines ont reculé, l’indice Nasdaq Composite .IXIC s’approchant de ses plus bas niveaux depuis un mois. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

Dans un rapport distinct, le Bureau du recensement du ministère du Commerce a indiqué que les ventes au détail avaient progressé de 0,8 % en septembre, après une hausse révisée à la hausse de 1,3 % en août.

Les économistes tablaient sur une hausse de 0,3 % des ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l'inflation, après une progression de 1,1 % annoncée précédemment. Le chiffre d'affaires des stations-service a bondi de 6,4 %. Les ventes des concessionnaires automobiles ont progressé de 0,2 %.

On a également constaté une hausse du chiffre d’affaires des magasins de meubles, d’électronique et d’électroménager, ainsi que des détaillants en ligne.

Les ventes dans les établissements de restauration et les débits de boissons, seule composante « services » du rapport, ont augmenté de 1,1 % après une hausse de 1,4 %. En revanche, les ventes ont reculé chez les fournisseurs de matériaux de construction et de matériel de jardinage, ainsi que dans les magasins d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique et de livres. Le chiffre d’affaires des magasins de détail divers a chuté de 3,0 %.

Le choc des prix du pétrole pèse sur les consommateurs, en particulier ceux situés dans la partie inférieure de ce que les économistes appellent une « économie en forme de K ». Les salaires corrigés de l’inflation ont de nouveau baissé en septembre. Bien que les consommateurs aient continué à dépenser, ce sont les ménages aux revenus les plus élevés qui portent l’essentiel de l’effort, et la chute des marchés boursiers représente un risque de baisse.

Les ventes au détail, hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, ont légèrement progressé de 0,1 % le mois dernier après avoir bondi de 1,2 % en août, a indiqué le Bureau du recensement. Les économistes avaient prévu que ces ventes au détail dites « de base », qui correspondent le plus étroitement à la composante « dépenses de consommation » du produit intérieur brut, progresseraient de 0,3 %.

Les économistes s'attendent à ce que les dépenses de consommation aient progressé à un rythme annualisé d'environ 3,4 % au troisième trimestre, après une hausse de 3,8 % au cours du trimestre avril-juin. Les estimations de croissance pour le trimestre juillet-septembre s'établissent autour de 3,0 %. L'économie a progressé à un rythme de 2,2 % au deuxième trimestre.

Un troisième rapport du ministère du Travail a indiqué que les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États avaient augmenté de 1 000 pour s’établir à 199 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine s’achevant le 10 octobre.

C'était la cinquième semaine consécutive où le nombre de demandes restait inférieur au seuil des 200 000, ce qui correspond à ce que les économistes qualifient de marché du travail caractérisé par « peu d’embauches et peu de licenciements ».

Le marché du travail est soutenu par un faible nombre de licenciements, tandis que le recrutement reste atone, les employeurs étant confrontés à ce que les économistes appellent des « vents contraires » liés aux droits de douane et au conflit au Moyen-Orient.

Le rapport sur les demandes d’allocations a montré que le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur indirect de l’embauche, a baissé de 4 000 pour s’établir à 1,710 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine qui s’est terminée le 3 octobre.