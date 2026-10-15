Les prix à la production aux États-Unis enregistrent leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi ; le prix élevé de l'essence stimule les ventes au détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés de rapports et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* L'indice des prix à la production bondit de 1,3 % en septembre, soit la plus forte hausse depuis début 2022

* Les produits énergétiques sont à l’origine de cette hausse, mais d’autres catégories affichent également des hausses de prix

* La hausse des prix de l'essence stimule les ventes au détail; les ventes sous-jacentes ralentissent

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage restent sous la barre des 200 000 pour la cinquième semaine consécutive

par Lucia Mutikani

Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, dans un contexte de hausse des coûts des biens et des services, ce qui constitue le dernier signe en date d’une inflation qui s’étend au-delà des produits énergétiques.

Le rapport publié jeudi par le ministère du Travail a également révélé des hausses assez importantes le mois dernier des principaux composants entrant dans le calcul des indices d’inflation de référence suivis par la Réserve fédérale pour son objectif de 2 %, ce qui conduit certains économistes à continuer d’anticiper une nouvelle hausse des taux d’intérêt ce mois-ci.

Les marchés financiers, en revanche, continuent de tabler sur une prochaine hausse des taux uniquement en décembre. Mercredi, le gouvernement a fait état d’une hausse généralisée des prix à la consommation en septembre. L’inflation est alimentée par la guerre qui s’éternise entre les États-Unis, Israël et l’Iran, et qui maintient les prix du pétrole à un niveau élevé.

Bien que d’autres données publiées jeudi aient montré une hausse plus forte que prévu des ventes au détail le mois dernier, celle-ci s’explique principalement par la hausse du prix de l’essence pour les consommateurs. La tendance sous-jacente des ventes au détail s’est ralentie, ce qui correspond aux prévisions des économistes qui tablaient sur un ralentissement de la croissance des dépenses de consommation au quatrième trimestre.

L’inflation devance les salaires, dont la progression a ralenti dans un contexte d’embauche atone, ce qui met à rude épreuve les finances des consommateurs, en particulier ceux situés dans la partie inférieure de ce que les économistes appellent une « économie en forme de K ».

“Les données d’aujourd’hui confirment une conjoncture économique complexe: l’inflation s’accélère, les consommateurs continuent de dépenser mais avec un élan sous-jacent moindre, et le marché du travail semble figé plutôt que défaillant,” a déclaré Chris Osmond, directeur des investissements chez Fifth Third Wealth Advisors.

“Pour la Fed, il s’agit d’une combinaison de plus en plus délicate. Une pause reste justifiable, mais le coût de l’attente augmente si l’inflation ne parvient pas à se calmer.”

L’indice des prix à la production pour la demande finale a bondi de 1,3 % le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis mars 2022, après une progression révisée à la hausse de 0,5 % en août, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5 % de l’IPP, après une progression de 0,4 % initialement annoncée pour le mois d’août. Sur les douze mois clos en septembre, l’IPP a bondi de 6,3 %, soit la plus forte hausse depuis décembre 2022. Cette progression fait suite à une hausse de 5,6 % en août.

Les prix des biens de production ont augmenté de 2,6 %, soit la plus forte hausse depuis que le gouvernement a commencé à suivre cette série de données en décembre 2009. Une flambée de 10,8 % des prix de l’énergie a représenté plus de 80 % de la hausse généralisée des prix des biens. Les prix de l’essence ont augmenté de 20,3 %. Les prix du gazole ont augmenté de 21 % et ont bondi de 115,2 % en glissement annuel. Le kérosène a renchéri, tout comme l’électricité résidentielle.

Les prix de gros des denrées alimentaires ont rebondi de 1,2 % après trois mois consécutifs de baisse. Les denrées alimentaires étant transportées par route et par rail, la hausse enregistrée le mois dernier pourrait être un premier signe des répercussions des prix record du gazole sur l’économie dans son ensemble.

Les prix des légumes frais et secs ont bondi de 41,0 %, tandis que ceux des œufs ont chuté de 31,9 %.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, les prix des biens de production ont augmenté de 0,3 %. Les prix des biens dits « de base » ont progressé de 0,4 % en août. Les prix des services ont bondi de 0,8 % après une hausse de 0,2 % en août. Une hausse de 1,4 % des marges sur les services commerciaux a représenté près de la moitié de cette augmentation généralisée des prix.

“L’évolution des marges indique que les entreprises sont confrontées à une hausse des prix et pourraient répercuter ces coûts sur les consommateurs,” a déclaré Mark Streiber, analyste économique chez FHN Financial.

HAUSSE DES COÛTS DE TRANSPORT

Le coût du transport routier de marchandises a augmenté de 3,8 %, tandis que les tarifs aériens ont bondi de 5,0 %, ces deux hausses reflétant la hausse des prix du pétrole. Les prix des chambres d’hôtel et de motel ont grimpé de 5,6 %. Le coût des services juridiques a augmenté de 0,3 %. Les tarifs aériens, les chambres d’hôtel et de motel, ainsi que les frais juridiques font partie des principales composantes entrant dans le calcul des indices des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE).

Les estimations des économistes concernant la hausse de l’inflation PCE sous-jacente en septembre variaient entre 0,31 % et 0,36 %, ce qui pourrait être arrondi à 0,4 %. Cela se traduirait par une hausse de 3,1 % en glissement annuel. L’inflation PCE sous-jacente avait progressé de 0,2 % en août et de 3,0 % en glissement annuel.

Les marchés financiers estimaient à environ 30 % la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 27 et 28 octobre, selon l’outil FedWatch du CME Group. Les chances d’une hausse des taux ont été fortement réduites par les chiffres de l’emploi décevants en septembre ainsi que par des chiffres d’inflation PCE plus faibles que prévu pour juillet et août.

En septembre, la Fed a relevé son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %.

Les actions à Wall Street s’échangeaient en hausse. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé.

Dans un autre rapport, le Bureau du recensement du ministère du Commerce a indiqué que les ventes au détail avaient progressé de 0,8 % en septembre, après avoir bondi de 1,3 % en août. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,3 % des ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l’inflation.

Le chiffre d’affaires des stations-service a bondi de 6,4 %. Les ventes des concessionnaires automobiles ont progressé de 0,2 %. On a également observé des hausses du chiffre d’affaires dans les magasins de meubles, d’électronique et d’électroménager, ainsi que chez les détaillants en ligne.

Les ventes des établissements de restauration et des débits de boissons, seule composante «services» du rapport, ont augmenté de 1,1 %, une hausse que les économistes ont attribuée aux dépenses des ménages à revenus élevés.

Le chiffre d’affaires des magasins de matériaux de construction, ainsi que celui des magasins d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique et de livres, a reculé. Les ventes des détaillants de produits divers ont chuté de 3,0 %.

Les ventes au détail hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration ont légèrement progressé de 0,1 % le mois dernier, après avoir bondi de 1,2 % en août. Ces ventes au détail dites « de base » correspondent le plus étroitement à la composante « dépenses de consommation » du produit intérieur brut. Si les économistes estimaient que les dépenses de consommation avaient progressé à un taux annualisé supérieur à 3,0 % au troisième trimestre, ils ont constaté que cette dynamique s’essoufflait en fin d’année.

“La hausse des prix de l’essence commence à se faire sentir car, contrairement au début de l’année, elle n’est cette fois-ci pas compensée par la politique budgétaire,” a déclaré Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. “Nous nous attendons à ce que … la hausse des prix du diesel entraîne des hausses de prix plus importantes sur un éventail plus large de biens et de services au cours des prochains mois.”

Les estimations de croissance pour le trimestre juillet-septembre s’établissent autour de 3,0 %. L’économie avait progressé de 2,2 % au deuxième trimestre. Un troisième rapport du ministère du Travail a révélé que le nombre de demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États avait augmenté de 1 000 pour atteindre 199 000 en données corrigées des variations saisonnières la semaine dernière, un chiffre qui reste proche de son plus bas niveau depuis 57 ans.

“Les salaires ne suivent peut-être pas le rythme de l’inflation, mais au moins les gens continuent de les percevoir,” a déclaré Heather Long, économiste en chef chez Navy Federal Credit Union.

​