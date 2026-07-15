Les prix à la production aux États-Unis enregistrent leur plus forte baisse depuis 14 mois ; les risques d'inflation restent orientés à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et des commentaires d'analystes tout au long de l'article)

* L'indice des prix à la production recule de 0,3 % en juin, contredisant les prévisions des économistes qui tablaient sur un niveau inchangé

* La baisse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires explique la baisse mensuelle des prix à la production

* L'inflation des prix à la production progresse de 5,5 % en glissement annuel

par Lucia Mutikani

Les prix à la production aux États-Unis ont baissé de manière inattendue en juin, enregistrant leur plus forte baisse en 14 mois dans un contexte de recul du coût des produits énergétiques, ce qui confirme une fois de plus que l’inflation était en train de s’atténuer avant la récente escalade du conflit au Moyen-Orient. Le rapport publié mercredi par le ministère du Travail a également révélé une forte révision à la baisse des données de l’indice des prix à la production pour le mois de mai, faisant suite à l’annonce mardi d’une baisse plus importante que prévu de l’indice mensuel des prix à la consommation le mois dernier. Ces données, conjuguées à un ralentissement de la croissance de l'emploi en juin, ont de fait écarté toute hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale ce mois-ci. Ces rapports ont toutefois été éclipsés par la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, suite à l'effondrement , la semaine dernière, d'un cessez-le-feu fragile. Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis un mois après que Washington a réimposé un blocus naval à l’Iran.

Le rapport sur l’IPP a également mis en évidence de nouvelles hausses de prix liées au développement de l’intelligence artificielle, ce qui préoccupe les responsables de la banque centrale américaine. Selon les économistes, ces facteurs maintiennent la possibilité d’une hausse des taux cette année.

"La Fed ne subit aucune pression à court terme, mais le pétrole tient les rênes à plus long terme", a déclaré David Russell, responsable mondial de la stratégie de marché chez TradeStation. "Le secteur de l’énergie a sauvé la mise en juin, mais cela pourrait bien n’être plus qu’un lointain souvenir si le détroit d’Ormuz ne s’ouvre pas rapidement."

L’indice des prix à la production (IPP) pour la demande finale a reculé de 0,3 % le mois dernier, soit la plus forte baisse depuis avril 2025, après une hausse révisée à la baisse de 0,6 % en mai, a indiqué le Bureau des statistiques du travail (BLS) du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un IPP inchangé après une hausse de 1,1 % annoncée précédemment pour le mois de mai.

Le BLS a précisé que les données de l’IPP de février à mai avaient été révisées afin de tenir compte de "la disponibilité de rapports tardifs et des corrections apportées par les répondants". Sur les douze mois clos en juin, l’IPP a progressé de 5,5 %, après une hausse de 6,0 % en mai. Un indice plus restreint de l’IPP, qui exclut les produits alimentaires, l’énergie et le commerce, a légèrement augmenté de 0,1 % sur le mois et de 5,1 % en glissement annuel.

Une baisse de 1,4 % des prix des biens, la plus forte depuis juillet 2022, explique la baisse de l’IPP sur le mois. Les prix des biens avaient augmenté de 2,3 % en mai. En juin, ils ont été pénalisés par une chute de 6,4 % du coût des produits énergétiques, qui faisait suite à une hausse de 8,4 % en mai. Les prix de l’essence ont chuté de 12 %, ce qui représente près des deux tiers de la baisse des prix des biens.

Le coût du gaz naturel a baissé de 6,4 %, mais les prix de l’électricité résidentielle ont augmenté de 0,7 %. Des baisses ont également été observées sur les prix du pétrole brut ainsi que sur ceux des résines et matériaux thermoplastiques. La trêve entre les États-Unis et l’Iran a volé en éclats après que des pétroliers commerciaux ont essuyé des tirs dans le détroit d’Ormuz, une voie de communication vitale pour l’approvisionnement mondial en pétrole, qui est devenu l’un des principaux théâtres d’affrontement du conflit.

BAISSE GÉNÉRALISÉE DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Les prix de gros des denrées alimentaires ont baissé de 0,6 %, le coût des fruits frais et des melons reculant de 2,2 %. Les prix des légumes frais et secs ont chuté de 6,0 %, tandis que le coût des céréales a plongé de 12,0 %. Des baisses ont également été observées pour les œufs, les graines oléagineuses, le bœuf, le porc et la volaille. Les marchés financiers s’attendaient à ce que la Fed maintienne son taux d’intérêt de référence au jour le jour inchangé, dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, lors de sa réunion des 28 et 29 juillet. Les opérateurs continuaient toutefois d’envisager une hausse des taux en septembre. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré mercredi aux législateurs qu’il estimait que la banque centrale ne remplissait pas son mandat d’ , notamment en matière de stabilité des prix, mais il a refusé de donner des précisions sur la manière dont il comptait aborder cette question ni sur le moment où il le ferait.

Les actions à Wall Street ont progressé. Le dollar s'est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

Hors alimentation et énergie, l’IPP des biens de base a progressé de 0,2 % après avoir augmenté de 0,7 % pendant deux mois consécutifs. Malgré le ralentissement de l’inflation dite "de base" des biens, de nouvelles hausses de prix liées à l’IA ont été observées, le coût des ordinateurs et du matériel informatique ayant bondi de 2,5 % au cours du mois.

Le coût des services de gros a rebondi de 0,2 % après avoir reculé de 0,1 % en mai. Une hausse de 0,4 % des services commerciaux, qui mesure les marges réalisées par les grossistes et les détaillants, a représenté plus de 60 % de la hausse des services.

Des hausses de prix ont également été observées dans la vente au détail de meubles, de vêtements, de bijoux, de chaussures et d’accessoires, ainsi que dans les services de crédit et les soins hospitaliers.

Les prix des services de courtage, de transactions et de conseil en investissement ont augmenté, les frais de gestion de portefeuille progressant de 0,5 %.

En revanche, les tarifs aériens ont baissé de 0,4 %, tandis que les prix des chambres d’hôtel et de motel ont reculé de 1,0 %. Ces éléments font partie des composantes entrant dans le calcul des indices des prix des dépenses de consommation personnelles suivis par la Fed dans le cadre de son objectif d’inflation de 2 %.

Le gouvernement a annoncé mardi que l’indice des prix à la consommation (IPC) avait baissé de 0,4 % en juin, soit la plus forte baisse depuis avril 2020, après une hausse de 0,5 % en mai. Cette baisse, qui reflétait principalement un recul des prix de l’énergie, a ralenti la hausse annuelle de l’inflation à la consommation, qui est passée de 4,2 % en mai à 3,5 %.

Sur la base des données de l’IPP et de l’IPC en main, les économistes ont estimé que l’inflation PCE sous-jacente avait augmenté de 0,2 % en juin, après une hausse de 0,3 % en mai. Cela se traduirait par une hausse en glissement annuel de 3,3 % de l’inflation PCE sous-jacente, contre 3,4 % en mai.

"Notre scénario de base est que l’inflation va se modérer au cours du second semestre 2026, mais nous estimons que la balance des risques penche vers le haut", a déclaré Oren Klachkin, économiste spécialisé dans les marchés financiers chez Nationwide. "D’une part, la remontée des cours du pétrole ces derniers jours signifie que l’énergie pourrait exercer une nouvelle pression à la hausse qui se répercuterait également sur le reste du panier d’inflation."