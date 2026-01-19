Les principaux actionnaires augmentent considérablement leurs participations dans Tonner Drones : confirmation de leur confiance dans la stratégie de redressement et de croissance



Paris, le 19 Janvier 2025, 08h00, Tonner Drones (« la Société ») a le plaisir d'annoncer que deux actionnaires ont informé la société qu'ils avaient renforcé leurs participations. Depuis la dernière mise à jour du 14 novembre 2025, deux actionnaires majeurs ont considérablement augmenté leur participation dans la société par le biais d'achats sur le marché.



Ces annonces marquent une évolution significative dans la structure du capital de Tonner Drones, deux actionnaires ayant doublé leur participation :



• Actionnaire 1 : a doublé sa position, passant de 10 millions d'actions à 20 millions d'actions actuellement.



• Actionnaire 2 : a augmenté sa participation, qui était auparavant supérieure à 5 %, pour atteindre plus de 10 % (62 millions d'actions) du capital en circulation.



Combiné à la participation de 12,5 % détenue par le PDG et président D.M. van den Ouden, plus de 25 % du capital social de la société est désormais considéré comme étant entre les mains d'actionnaires à long terme.