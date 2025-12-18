 Aller au contenu principal
Les principales bourses américaines resteront ouvertes les 24 et 26 décembre
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 23:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du paragraphe 1 et ajout de détails au paragraphe 2)

Les principales bourses américaines ont déclaré jeudi qu'elles resteraient ouvertes comme prévu les 24 et 26 décembre, quelques heures après que le président Donald Trump a ordonné que le gouvernement fédéral soit fermé ces jours-là.

Nasdaq, le New York Stock Exchange, Cboe Global Markets et Investors' Exchange sont parmi les bourses américaines qui ont choisi de s'en tenir à leur calendrier de transactions précédemment prévu.

Les opérateurs boursiers fermeront les marchés plus tôt le 24 décembre, comme prévu, et assureront une journée de transactions normale le 26 décembre.

Jeudi, Donald Trump a ordonné que tous les départements et agences du gouvernement fédéral soient fermés et que leurs employés soient dispensés de travail la veille et le lendemain de Noël.

