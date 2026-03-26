Les primes japonaises pour l'aluminium au deuxième trimestre atteignent leur plus haut niveau depuis 11 ans en raison des craintes liées à l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient

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* Les nouvelles primes augmentent de 79 à 81 % par rapport au premier trimestre

* Les primes sont les plus élevées depuis le deuxième trimestre 2015

* Le resserrement de l'offre au Moyen-Orient stimule les primes

(Ajout de détails et de commentaires aux paragraphes 3 à 12) par Yuka Obayashi

Les acheteurs japonais d'aluminium ont accepté de payer des primes de350 à 353 $ par tonne métrique pour les expéditions entre avril et juin,les plus élevées en 11 ans, alors que la guerre au Moyen-Orient a resserré l'offre, ont déclaréquatre sources impliquées dans les négociations sur les prix.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de métal et les primes pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 servent de référence régionale.

Le nouveau niveau est en hausse de 79% à 81% par rapport aux 195 dollars payés au cours du trimestre janvier-mars, marquant une deuxième augmentation trimestrielle consécutive et la plus élevée depuis avril-juin 2015, lorsque les primes ont atteint 380 dollars.

Fin février, des producteurs mondiaux ont proposé à des acheteurs japonais des primes de 220 à 250 dollars par tonne pour la période avril-juin, en hausse de 13 % à 28 % par rapport au trimestre en cours, mais ils ont ensuite retiré ou laissé l'offre expirer tout en évaluant les risques pour les cargaisons transitant par le détroit d'Ormuz après l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février.

Un producteur a porté son offre à 350 dollars la tonne à la mi-mars et les acheteurs l'ont acceptée. Un autre a cherché à atteindre des niveaux plus élevés, mais les deux parties se sont finalement entendues sur un prix de 353 dollars, selon les sources.

"Alors que l'on craint que le conflit ne s'éternise, nous n'avions pas d'autre choix que d'accepter ces prix élevés, compte tenu du risque de perturbation de l'approvisionnement dans la région", a déclaré une source d'un laminoir japonais.

"Si la fermeture du détroit se poursuit, les fonderies du Moyen-Orient pourraient avoir du mal à se procurer des matières premières et la production pourrait en être affectée. Nous avons trouvé un compromis rapidement parce que les prix pourraient augmenter davantage si nous attendions plus longtemps", a-t-il déclaré.

Les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de la question.

Le Moyen-Orient représente environ 9 % de l'offre mondiale d'aluminium, et la guerre a ébranlé le marché en gelant effectivement les expéditions par le détroit.

Au début du mois, Aluminium Bahrain ALBH.BH , qui exploite l'une des plus grandes fonderies du monde, a déclaré un cas de force majeure sur les expéditions, tandis que la fonderie qatarie Qatalum a commencé à arrêter la production .

En 2025, le Japon a importé près de 30 % des lingots d'aluminium du Moyen-Orient, qu'il s'agisse d'aluminium primaire ou d'alliages.

Les négociations trimestrielles entre les acheteurs japonais et les mineurs mondiaux, dont Rio Tinto Ltd RIO.AX

RIO.L et South32 S32.AX , ont commencé le mois dernier.