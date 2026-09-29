Les primes de Medicare Advantage devraient baisser de plus de 16 % en 2027, selon les prévisions du CMS

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Les Centers for Medicare & Medicaid Services estiment que la prime moyenne pondérée des régimes Medicare Advantage (MA) devrait baisser de plus de 16 % l'année prochaine.

La prime mensuelle moyenne pondérée pour l'ensemble des régimes MA, qui comprennent les régimes MA de médicaments sur ordonnance et les régimes pour besoins spécifiques, devrait passer de 14,37 dollars en 2026 à 12 dollars en 2027, a indiqué l'agence dans un communiqué publié lundi.

Les régimes MA couvrent les Américains âgés de 65 ans et plus. Les assureurs santé proposant ces régimes se sont retirés des marchés moins rentables en raison de la hausse des coûts.

Ces données constituent un premier aperçu en prévision de la période d’inscription ouverte à Medicare, qui se déroulera du 15 octobre au 7 décembre 2026.

Elles reflètent la manière dont les assureurs prévoient de fixer les primes, les franchises et les plafonds de participation aux frais pour 2027, et comprennent des détails sur les comtés dans lesquels chaque régime sera proposé.

D’après les projections des régimes, le nombre d’adhérents est estimé à 34 millions en 2027, ce qui représente 47,4 % de l’ensemble des personnes affiliées à Medicare. L’agence a indiqué qu’elle s’attendait à ce que le nombre d’adhérents soit finalement supérieur à ces estimations.

"La situation pour 2027 reste globalement stable, la plupart des régimes cherchant à rétablir leurs marges, la croissance étant moins prioritaire", a déclaré Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer.

Humana HUM.N , selon les analystes de Wall Street, a réduit son offre de régimes plus que ses concurrents. Barclays a estimé à 3 995 le nombre brut de retraits de régimes, affectant 942 000 adhérents, soit 19 % de l’effectif des régimes MA destinés au grand public.

UnitedHealth UNH.N et CVS Health CVS.N ont également réduit leur offre de régimes, tandis que celle d’Elevance

ELV.N est restée globalement stable.

Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le CMS a également indiqué que les primes moyennes pour les médicaments sur ordonnance dans le cadre des plans MA devraient chuter de 38%, tandis que la prime moyenne des plans Part D autonomes, qui couvrent les médicaments sur ordonnance, devrait augmenter de moins d’un dollar par mois en 2027.

Selon l’agence, plus de 99% des bénéficiaires de Medicare auront accès à au moins un plan MA, tandis que 97% d’entre eux disposeront d’au moins 10 options.