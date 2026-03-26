Les primes d'aluminium du Japon pour le T2 sont fixées entre 350 et 353 $/T, en hausse de 79 % à 81 % par rapport au T1, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les primes pour les livraisons d'aluminium aux acheteurs japonais pour la période d'avril à juin ont été fixées entre 350 et 353 dollars par tonne métrique, soit une augmentation de 79 % à 81 % par rapport au trimestre en cours, ce qui reflète le resserrement de l'offre, ont déclaré quatre sources directement impliquées dans les négociations sur les prix.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de métal et les primes pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au London Metal Exchange (LME) cash price CMAL0 servent de référence régionale.