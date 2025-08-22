Les prévisions de Workday concernant les revenus trimestriels tirés des abonnements sont décevantes

Workday WDAY.O a revu à la hausse ses prévisions de revenus annuels par abonnement jeudi, mais des perspectives en ligne pour le trimestre en cours ont fait chuter les actions du fournisseur de logiciels de ressources humaines de près de 4 % dans les échanges prolongés.

Les clients de Workday s'appuient sur la plateforme unique de l'entreprise basée sur le cloud, qui fournit des applications pour gérer des services tels que le recrutement, la paie, la comptabilité et l'audit.

Dans une économie incertaine, les clients resserrent leurs dépenses sur des plateformes comme Workday, car ils réévaluent les budgets et le calendrier.

Les outils de Workday basés sur l'IA aident les entreprises à automatiser des tâches telles que la sélection des candidatures, la planification des entretiens et la rationalisation de la planification de la main-d'œuvre.

Jeudi, la société a également annoncé qu'elle allait racheter Paradox, ce qui permettra à Workday de disposer d'une suite d'acquisition de talents basée sur l'IA afin d'aider les clients à trouver, embaucher et intégrer des employés de manière plus efficace. L'entreprise n'a pas fourni de détails financiers sur l'opération.

Workday est en concurrence avec Oracle ORCL.N , SAP et des fournisseurs de paie tels qu'Automatic Data Processing ADP.O et Dayforce DAY.N . Parmi ses clients figurent United Airlines

UAL.O , Visa V.N et FedEx FDX.N .

Pour le troisième trimestre, Workday prévoit un chiffre d'affaires par abonnement de 2,24 milliards de dollars, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Elle a relevé ses prévisions de revenus d'abonnement pour l'exercice 2026 à 8,82 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 8,80 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires total de Workday pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet s'est élevé à 2,35 milliards de dollars, contre une estimation de 2,34 milliards de dollars.

Les revenus des abonnements ont augmenté de 14 % pour atteindre 2,17 milliards de dollars.