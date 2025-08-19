Les prévisions de Palo Alto indiquent que l'IA stimule les outils de cybersécurité, l'action augmente

Les prévisions de recettes et de bénéfices dépassent les estimations de Wall Street

Le fondateur de Palo Alto, Nir Zuk, prend sa retraite après plus de 20 ans d'activité

L'entreprise nomme Lee Klarich directrice technique et membre du conseil d'administration

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'entreprise de cybersécurité a augmenté de 16 %

Palo Alto Networks PANW.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieurs aux estimations des analystes lundi, pariant sur une demande croissante pour ses solutions de cybersécurité alimentées par l'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper son action de 5 % dans les échanges prolongés.

La société a bénéficié d'un cycle de mise à niveau axé sur l'IA, les entreprises accélérant leur adoption du cloud et modernisant leurs opérations de sécurité dans un contexte d'augmentation des incidents liés à la violation de données.

Une vague de cyberattaques très médiatisées a touché des entreprises mondiales , notamment Microsoft

MSFT.O , UnitedHealth Group UNH.N , Walt Disney

DIS.N et Oracle ORCL.N , ce qui a suscité le besoin de solutions de sécurité robustes.

Les nouveaux lancements de Palo Alto, tels que la plateforme de sécurité en nuage "Cortex Cloud" et la plateforme de sécurité pour protéger les applications d'IA "Prisma AIRS", ainsi que l'acquisition prévue de CyberArk pour 25 milliards de dollars , renforcent ses offres en matière de cybersécurité.

"La société bénéficie à la fois de nouvelles dépenses nettes en IA et d'une réaffectation des services vers les produits (via l'automatisation), a déclaré Malik Ahmed Khan, analyste chez Morningstar.

"Nous pensons que l'acquisition de CyberArk Software leur donne accès à plus de clients pour la vente croisée d'identité aux clients existants de Palo Alto et inversement."

Palo Alto a également annoncé lundi que le fondateur et directeur de la technologie, Nir Zuk, a pris sa retraite après avoir travaillé dans l'entreprise pendant plus de 20 ans. Lee Klarich, chef de produit de longue date, a été nommé directrice technique et membre du conseil d'administration.

Lee Klarich présidera également le comité de sécurité du conseil d'administration, dans le but de soutenir la stratégie de plateforme de l'entreprise axée sur l'IA.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 10,48 et 10,53 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 3,75 à 3,85 dollars, supérieur aux estimations de 3,67 dollars pour l'exercice.

Les prévisions de revenus de la société pour le premier trimestre, de 2,45 à 2,47 milliards de dollars, ont été supérieures aux attentes de 2,43 milliards de dollars. Son bénéfice trimestriel ajusté par action de 88 cents à 90 cents était également supérieur aux estimations de 85 cents.

Le chiffre d'affaires de Palo Alto au quatrième trimestre a augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,54 milliards de dollars. Elle a annoncé un bénéfice par action ajusté de 95 cents pour le trimestre clos le 31 juillet, dépassant les estimations de 88 cents.