Les prévisions de Jefferies sur les résultats du 3ème trimestre de Compass

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 40 $ avant la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 (21 juillet).

Jefferies s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires du groupe de 7,2 % (contre 7,8 % précédemment), avec une croissance à périmètre comparable légèrement inférieure à ses prévisions initiales.

L'analyste constate une reprise des nouveaux contrats au second semestre, avec un retour dans son objectif de 4 à 5 %, ce qui devrait rassurer les investisseurs après les résultats plus mitigés du premier semestre.

Jefferies s'attend à une poursuite de l'accélération de la croissance organique au 4e trimestre avec une solide dynamique de marge au 2e semestre

L'analyste anticipe une nouvelle accélération au 4e trimestre (7,4 % contre 7,2 % au 3e trimestre), portée par de nouveaux contrats (le contrat avec l'Université du Kentucky débutera en juillet) et une potentielle hausse de l'inflation, tandis que les volumes à périmètre comparable seront confrontés à une concurrence plus forte

Jefferies table également sur une croissance de l'EBIT ajusté (hors effets de change d'environ 12 % contre un consensus d'environ 11 %), impliquent une croissance d'environ 2 % liée aux acquisitions et à la poursuite de l'amélioration des marges.

"Nous prévoyons une marge en hausse de 20 points de base sur un an (à 7,4 % contre un pic précédent de 7,5 %), dont environ 25 points de base au 2e semestre, notamment grâce à l'intégration de Vermaat" indique le bureau d'analyse.

Jefferies vise également une croissance du BPA ajusté de 14 % pour l'exercice 2026, soit la troisième année consécutive de croissance à deux chiffres. Ces prévisions sont supérieures d'environ 1 % au consensus.