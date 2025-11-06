Les prévisions de fin d'année de Tapestry, la société mère de Coach, éclipsent un trimestre exceptionnel

Les actions en baisse de 11 %

Les ventes du premier trimestre augmentent en Europe et en Chine

Tapestry dépasse ses objectifs de ventes et de bénéfices pour le premier trimestre

Maintien de l'anticipation de l'impact annuel des tarifs douaniers

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste) par Juveria Tabassum

Tapestry TPR.N a relevé ses objectifs annuels mais a prévu des bénéfices inférieurs aux attentes pour le trimestre des fêtes de fin d'année jeudi, rejoignant ainsi d'autres détaillants dans leur prudence face aux tarifs douaniers et à l'instabilité des dépenses avant la période cruciale des achats.

Les actions de la société mère Kate Spade ont chuté de 11 % dans les premiers échanges, les investisseurs signalant que les prévisions annuelles étaient conservatrices après un trimestre exceptionnel, grâce aux acheteurs plus riches de la génération Z qui ont acheté les sacs à main Tabby de Coach au prix fort.

Les fabricants de vêtements tels que Under Armour

UAA.N et Canada Goose GOOS.TO ont également mis en garde contre une baisse des bénéfices pendant les vacances , car les consommateurs inquiets de l'inflation et des perspectives économiques incertaines ont reconsidéré leurs achats importants.

Tapestry choisit d'être prudent dans ses prévisions, une certaine volatilité des bénéfices étant possible en raison des droits de douane tout au long de l'année, a déclaré le directeur financier Scott Roe lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

La société prévoit un bénéfice par action d'environ 2,15 dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de 2,17 dollars, selon les données compilées par LSEG.

TABBY CONTRE TARIFS DOUANIERS

Tapestry importe de pays tels que l'Inde, le Vietnam et le Cambodge qui ont été frappés par des droits de douane américains élevés, mais l'entreprise a géré ces pressions sans augmenter ses prix, en partie grâce à la demande pour ses sacs Tabby à plus forte marge qui se vendent jusqu'à 750 dollars, a déclaré la directrice générale Joanne Crevoiserat à l'agence Reuters.

"Nous constatons que la clientèle est résiliente. Elle fait des choix et est prudente, mais elle est active dans le monde entier."

Les entreprises de luxe abordable s 'appuient sur la demande des clients plus aisés , en particulier les adolescents et les jeunes acheteurs, qui économisent leurs dollars pour des articles de luxe comme les sacs à main Tabby et les vêtements haut de gamme de Ralph Lauren RL.N .

D'unautre côté, les marques qui s'adressent aux acheteurs à faibles revenus enregistrent un recul en raison de l'incertitude économique et de problèmes tels que le retour du remboursement des prêts étudiants.

Tapestry, dont les actions ont augmenté d'environ 67 % depuis le début de l'année, tente également de stimuler la demande sur les marchés clés en dehors de l'Amérique du Nord. Ses ventes en Chine ont rebondi de 19 % au cours du trimestre, tandis que l'Europe a enregistré un bond de 32 %.

KATE SPADE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Chez Kate Spade, où les ventes ont chuté pendant près de trois ans, Tapestry réduit le nombre de sacs à main qu'elle propose d'environ 30 %, mais investit dans des lignes de produits plus fraîches telles que les sacs croisés de sa collection d'automne de cette année, dont le prix est supérieur à 300 dollars.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires net de Kate Spade a chuté de 9 %, mais s'est amélioré en séquentiel. Toutefois, la réduction des remises restant une priorité, les ventes pourraient être mises sous pression pendant les fêtes de fin d'année, ont déclaré les dirigeants.

"Nous sommes disciplinés en ce qui concerne les remises (chez Kate Spade). Nous savons que cela érode la santé et le désir de la marque, et nous savons que cela aura un impact sur le chiffre d'affaires, mais nous prenons les mesures nécessaires pour rétablir les fondements de la marque", a déclaré Joanne Crevoiserat, directrice générale.

DES PERSPECTIVES PRUDENTES

Certains analystes ont estimé que les perspectives annuelles étaient quelque peu décevantes après le bon trimestre.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 de 5,45 à 5,60 dollars, contre 5,30 à 5,45 dollars prévus précédemment. Elle a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions de dollars.

Les attentes du marché à l'égard de Tapestry étaient également très élevées avant le rapport trimestriel, a déclaré Paul Lejuez, analyste chez Citi Research.

La société a revu à la hausse son objectif de marge annuelle malgré une augmentation de 200 points de base des marges d'exploitation ajustées au premier trimestre. Elle est restée fidèle à sa prévision antérieure d'un impact d'environ 230 points de base sur sa marge d'exploitation annuelle en raison des tarifs .

Le chiffre d'affaires net trimestriel s'est élevé à 1,70 milliard de dollars, dépassant les attentes de 1,64 milliard de dollars, tandis que les bénéfices ajustés ont été supérieurs d'environ 12 cents aux estimations.

Tapestry est toujours en position de force malgré un environnement macroéconomique mondial incertain et une politique commerciale fluctuante, a déclaré Dana Telsey, analyste chez Telsey Advisory Group.