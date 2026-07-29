Les prévisions de bénéfices inchangées de SoFi tempèrent un trimestre record, tandis que les perspectives de chiffre d'affaires s'améliorent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la mention « actions » au paragraphe 1, et des perspectives de bénéfices dans le titre et au paragraphe 1) par Manya Saini

Mercredi, le maintien par SoFi ( SOFI.O ) de ses prévisions de bénéfices pour 2026 a éclipsé la révision à la hausse des prévisions de croissance du chiffre d’affaires de la fintech, qui ont dépassé les attentes de Wall Street, ainsi qu’un deuxième trimestre supérieur aux prévisions du marché, entraînant une baisse de 9 % de son cours en début de séance.

Les investisseurs sont de moins en moins enclins à récompenser la croissance seule et recherchent plutôt des preuves que les entreprises sont capables de maintenir une expansion rapide tout en améliorant leur rentabilité.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que ces résultats supérieurs aux prévisions avaient été « tempérés par le fait que l’entreprise a maintenu ses prévisions de BPA pour l’ensemble de l’année ». SoFi a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à 60 cents par action.

Bien que les prévisions de bénéfice aient été maintenues, SoFi a relevé ses objectifs de chiffre d’affaires annuel à une fourchette comprise entre 4,75 et 4,85 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,7 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

“Nous constatons que nos membres font preuve de résilience dans le contexte actuel. Les dépenses restent soutenues, la demande reste forte et les performances en matière de crédit continuent de répondre à nos attentes, voire de les dépasser”, a déclaré à Reuters le directeur général Anthony Noto.

Les entreprises de fintech telles que SoFi se sont imposées comme des challengers crédibles face aux géants bancaires traditionnels. Une gamme de produits plus étendue et le recours à des plateformes axées sur le numérique leur ont permis d’attirer et de fidéliser leurs clients.

Le volume total de prêts accordés par SoFi au deuxième trimestre a atteint un niveau record de 14,8 milliards de dollars et le nombre de ses membres a bondi de 35 % pour atteindre le chiffre record de 15,8 millions.

Son chiffre d’affaires ajusté a bondi de 40 % pour atteindre un niveau record de 1,2 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations qui s’élevaient à 1,12 milliard de dollars.

La société, qui est passée du statut de start-up spécialisée dans le refinancement de prêts étudiants à celui de plateforme de services financiers à part entière, a indiqué que son produit net d’intérêts avait progressé de 52 % en glissement annuel pour atteindre 788,2 millions de dollars.

“Nous pouvons générer un produit net d’intérêts durable en conservant les prêts dans notre bilan, et nous pouvons également développer des activités à faible intensité capitalistique et basées sur les commissions. Ces deux approches fonctionnent, et cette diversification me donne beaucoup de confiance”, a déclaré Noto.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action s’est établi à 12 cents, en hausse de 50 % par rapport à l’année précédente, et a dépassé les prévisions de 11 cents.