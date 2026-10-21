Les prévisions de bénéfices de United Airlines sont bien inférieures aux estimations, en raison des coûts du carburant

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(Ajout des résultats d'Alaska aux paragraphes 7 et 8, graphique)

* Les prévisions de United concernant le prix du carburant au quatrième trimestre sont supérieures de 45 cents par gallon aux attentes de Wall Street

* Alaska prévoit une perte bien plus importante au quatrième trimestre que ne l'avaient anticipé les analystes

* La hausse des dépenses de carburant compense près de 70 % des gains de chiffre d'affaires de United au troisième trimestre

* Les compagnies aériennes sont sous pression pour augmenter encore leurs tarifs ou freiner la croissance de leur offre de vols en 2027

par Rajesh Kumar Singh

United Airlines UAL.O a annoncé mardi des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre bien inférieures aux estimations de Wall Street, malgré des prévisions de chiffre d’affaires record, car la flambée des coûts du carburant devrait persister, grignotant les gains générés par la forte demande de voyages et la hausse des prix des billets.

Les tarifs aériens augmentent fortement, mais les coûts du carburant grimpent encore plus vite, ce qui pèse sur les bénéfices de l’ensemble du secteur. Alors que la guerre en Iran menace de maintenir les prix du carburant à un niveau élevé jusqu’en 2027, les analystes estiment que les transporteurs pourraient devoir augmenter encore leurs tarifs au risque de perdre des clients, ou limiter la croissance de leur offre de vols afin de soutenir les prix des billets et de préserver leurs bénéfices.

Au début du mois, Delta Air Lines DAL.N , concurrente de United, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels de près d’un quart après avoir anticipé une hausse de 6 milliards de dollars de sa facture de carburant par rapport à l’année dernière.

Le directeur général de Delta, Ed Bastian, a averti que les compagnies aériennes pourraient devoir restreindre davantage la croissance de leur offre de vols l’année prochaine afin de maintenir des tarifs plus élevés et de préserver leur rentabilité.

United prévoit de payer 4,80 dollars le gallon de kérosène au quatrième trimestre, soit environ 45 cents de plus que les estimations consensuelles du marché. Cette différence se traduit par un impact d’environ 1 dollar par action sur les bénéfices, a indiqué la compagnie.

La compagnie aérienne basée à Chicago table sur un bénéfice ajusté compris entre 50 cents et 1,50 dollar par action pour le trimestre se terminant en décembre. Les données de LSEG indiquent une estimation moyenne des analystes de 1,76 dollar. Le point médian de 1 dollar des prévisions de la compagnie est inférieur de 43 % aux attentes.

Alaska Air Group ALK.N s’est jointe mardi aux mises en garde du secteur, prévoyant une perte ajustée de 2 à 2,50 dollars par action au quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient sur une perte de 1,04 dollar. La compagnie s’attend à ce que sa facture de carburant pour l’année dépasse de 1,8 milliard de dollars son budget initial.

Le chiffre d’affaires d’Alaska au troisième trimestre a progressé de 14 %, mais sa marge avant impôts ajustée s’est réduite à 1,1 %, contre 4,6 % un an plus tôt. La compagnie prévoit une croissance du chiffre d’affaires par unité de capacité d’un pourcentage à deux chiffres dans la partie basse de la fourchette au quatrième trimestre, malgré la prévision d’une perte substantielle.

TARIFS EN HAUSSE, MARGES EN BAISSE

Les résultats du troisième trimestre de United montrent à quel point la flambée des coûts de carburant grignote les gains générés par la hausse des tarifs.

Ses dépenses supplémentaires en carburant ont représenté près de 70 % de la hausse du chiffre d’affaires trimestriel. Malgré un chiffre d’affaires record, le bénéfice avant impôts ajusté a baissé et sa marge est passée de 8 % l’année précédente à 6,2 %.

La demande reste toutefois forte. United a transporté un nombre record de passagers, les revenus provenant des voyageurs d’affaires, des classes premium et de la classe « Basic Economy » affichant tous des taux de croissance à deux chiffres. La compagnie aérienne a généré des revenus nettement supérieurs sans augmenter de manière substantielle sa capacité de transport.

Cette pression touche l’ensemble du secteur. Aux États-Unis, les tarifs aériens ont augmenté en moyenne de près de 23 % en glissement annuel au cours des sept mois écoulés jusqu’en septembre, selon les données du ministère du Travail.

La facture de carburant du secteur a toutefois augmenté encore plus rapidement. Les compagnies aériennes américaines ont dépensé 42,9 milliards de dollars en carburant au cours des huit premiers mois de 2026, soit une hausse de 13,2 milliards de dollars par rapport à l’année précédente, malgré une consommation légèrement inférieure, selon les données gouvernementales.

Les analystes de la Deutsche Bank ont averti que de nouvelles hausses des tarifs pourraient affaiblir la demande, contraignant les compagnies aériennes à ralentir la croissance de leur offre de vols afin de soutenir les prix des billets.

La pression s'étend au-delà des États-Unis. Michael O'Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a averti mardi que les tarifs aériens européens pourraient augmenter jusqu'à 20 % l'année prochaine, alors que la hausse des coûts de carburant et la réduction des capacités des compagnies aériennes mettent le secteur sous pression.

United et Alaska Air présenteront leurs résultats financiers lors de conférences téléphoniques distinctes avec les analystes et les investisseurs mercredi matin.