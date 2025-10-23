Les prévisions de bénéfices de PG&E pour 2026 dépassent les attentes en raison d'une forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services publics PG&E

PCG.N a prévu un bénéfice pour l'ensemble de l'année 2026 légèrement supérieur aux attentes de Wall Street jeudi, grâce à l'envolée de la demande d'électricité.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, la consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des sommets en 2026, car les centres de données sur l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies consomment de grandes quantités d'énergie, parallèlement à l'augmentation de la demande des ménages et des entreprises.

En septembre, le service public californien a déclaré qu'il prévoyait de dépenser 73 milliards de dollars d'ici 2030 pour moderniser le réseau de transport afin de répondre à l'augmentation de la demande d'électricité due aux centres de données.

La société prévoit pour 2026 un bénéfice de base ajusté compris entre 1,62 et 1,66 dollar par action, le point médian dépassant de 1 cent par action l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Elle a également réduit ses perspectives pour 2025 à une fourchette comprise entre 1,49 $ et 1,51 $ par action, contre 1,48 $ et 1,52 $ par action auparavant.

La société a également déclaré un bénéfice ajusté de 50 cents par action au troisième trimestre, ce qui est supérieur aux estimations de 42 cents par action, car la société a bénéficié d'une augmentation de la demande et d'une diminution des dépenses d'exploitation et de maintenance.

Les dépenses de la société liées au fonds de lutte contre les incendies de forêt, une réserve financière destinée à couvrir les coûts encourus par les services publics à la suite de tels événements, se sont élevées à 86 millions de dollars au cours du trimestre, soit une baisse d'environ 38 % par rapport à l'année précédente.

PG&E a réalisé des investissements pour améliorer la fiabilité de son réseau électrique, notamment en construisant des lignes électriques souterraines, après avoir été accusée d'avoir déclenché de nombreux incendies de forêt, dont certains parmi les plus meurtriers en Californie.

À la fin du trimestre, la compagnie d'électricité a déclaré un passif global de 1,33 milliard de dollars lié à l'incendie de Kincade en 2019, de 2,13 milliards de dollars pour l'incendie de Dixie en 2021 et de 250 millions de dollars pour l'incendie de Mosquito en 2022.

PG&E est la société mère de Pacific Gas and Electric Company, une entreprise énergétique qui dessert 16 millions de Californiens sur une zone de 70 000 miles carrés dans le nord et le centre de la Californie.