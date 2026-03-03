Les prévisions annuelles prudentes de Best Buy modèrent le net dépassement de ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails de l'appel au paragraphe 4, le contexte aux paragraphes 3 et 5) par Anuja Bharat Mistry

Best Buy BBY.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels mitigés mardi en raison d'un environnement macroéconomique incertain et volatil, jetant une ombre sur le bénéfice plus élevé que prévu du distributeur d'électronique américain pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Les actions de la société **ont rogné leurs gains avant bourse** pour s'échanger en hausse de 5 % dans un contexte de baisse plus large des marchés.

La société a été mise sous pression car les Américains, confrontés à l'augmentation du coût de la vie - due en partie aux tarifs douaniers et à un marché du travail inégal - privilégient la valeur et retardent les achats importants tels que les systèmes de cinéma à domicile et les appareils électroménagers.

Mardi, Best Buy a déclaré s'attendre à une baisse des tarifs douaniers américains à la suite de la décision de la Cour suprême d'annuler les taxes d'urgence imposées par le gouvernement. Toutefois, comme le fabricant suisse de chaussures On Holding , il a indiqué qu'il n'avait pas encore "modélisé les impacts majeurs" de ce changement dans ses perspectives annuelles.

Best Buy, qui importe environ 55 % de ses produits de Chine, a pris plusieurs mesures l'année dernière, notamment des hausses de prix sur certains produits, une flexibilité dans la fabrication, des négociations sur les coûts et une diversification de la chaîne d'approvisionnement.

Le distributeur prévoit maintenant que les ventes comparables pour l'ensemble de l'année seront en baisse de 1 % ou en hausse de 1 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,63 %.

La fourchette de prévision de son bénéfice par action ajusté, comprise entre 6,30 et 6,60 dollars, est également inférieure aux estimations de 6,66 dollars.

"Le guide signale une croissance modeste avec une normalisation de la demande globale - qui a été meilleure que ce que l'on craignait", a déclaré Greg Melich, analyste chez Evercore ISI.

LES RÉDUCTIONS DE COÛTS ENTRAÎNENT UN DÉPASSEMENT DES ATTENTES EN MATIÈRE DE BÉNÉFICES

Au cours du très important trimestre des fêtes de fin d'année, les ventes comparables ont baissé de 0,8 %, la **directrice générale** Corie Barry déclarant que la demande des clients était plus faible pour le secteur.

Cependant, Best Buy a réussi à réduire ses coûts au cours du trimestre, notamment en diminuant les dépenses de Best Buy Health aux États-Unis.

Le coût des ventes s'est élevé à 10,93 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 janvier, contre 11,03 milliards de dollars un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 2,61 dollars par action, contre 2,47 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

"Best Buy a réalisé un quatrième trimestre qui a souligné la résilience opérationnelle de l'entreprise dans un environnement de consommation difficile, bien que les résultats aient révélé les vents contraires croissants auxquels l'entreprise est confrontée à l'aube de l'exercice 2027", a déclaré Ana Garcia, analyste chez CFRA Research.