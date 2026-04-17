 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les prêteurs régionaux américains lèvent le voile sur l'exposition aux "banques de l'ombre" après un bon trimestre
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

Plusieurs prêteurs régionaux américains ont détaillé cette semaine leur exposition aux entreprises non bancaires après avoir affiché une forte croissance des prêts et dépassé les estimations du marché pour le premier trimestre, cherchant ainsi à répondre aux inquiétudes croissantes des investisseurs concernant le crédit privé.

Cette décision souligne la rapidité avec laquelle le crédit privé, qui a gagné en popularité auprès des entreprises à la recherche d'une dette rapide et des investisseurs en quête de rendements élevés, est devenu un domaine d'intérêt majeur au cours des derniers mois.

Huit prêteurs régionaux américains ont révélé qu'ils détenaient plus de 230 milliards de dollars de prêts à des institutions financières non bancaires (NBFI), PNC Financial

PNC.N , U.S. Bancorp USB.N et Truist Financial TFC.N représentant la majeure partie de l'exposition.

Les IFNB sont impliquées dans ce que l'on appelle communément le secteur bancaire parallèle , qui comprend les fournisseurs de crédit privés et les fonds d'investissement privés.

Ces annonces suivent de près celles des grandes banques américaines qui, au début de la semaine, ont divulgué leur exposition financière au crédit privé ou aux prêts connexes lors de la publication de leurs résultats trimestriels.

Dans le même temps, les dirigeants des banques régionales ont rejeté les craintes que le crédit privé ne constitue un risque systémique et ont déclaré qu'ils étaient satisfaits de leurs portefeuilles de prêts.

"Nous ne voyons pas de perte de contenu dans ce portefeuille et nous ne voyons certainement pas d'exposition à un événement systémique", a déclaré Bill Demchak, directeur général de PNC, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Le crédit privé a été confronté à une pénurie de liquidités au cours des derniers mois, les inquiétudes concernant le manque de transparence dans l'évaluation des actifs et une avalanche de titres négatifs ayant accéléré les retraits des sociétés de développement commercial non cotées (BDCs), obligeant nombre d'entre elles à plafonner les rachats à 5 % de leurs actions.

Les BDC sont des instruments d'investissement qui permettent aux investisseurs d'accéder à des actifs de crédit privés.

Les prêts des banques américaines aux IFNB ont été mis en lumière l'année dernière après que plusieurs prêteurs ont révélé leur exposition aux faillites très médiatisées du fournisseur américain de pièces détachées automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor.

LA DEMANDE RESTE FORTE MALGRÉ LA NERVOSITÉ

Les cadres bancaires ont souligné que l'exposition au crédit privé était bien structurée et soutenue par des postes de haut niveau et des exigences fréquentes en matière de rapports.

Ils ont ajouté que les banques pourraient devenir plus sélectives dans le choix des clients, mais que l'appétit pour le crédit privé était toujours là.

"Nous n'avons pas vraiment constaté de diminution de l'appétit. En fait, dans un grand nombre de conversations et de transactions que nous nous préparons à lancer, nous recevons des appels entrants du côté du crédit privé", a déclaré Theodore Swimmer, responsable de la banque commerciale de Citizens Financial, lors de la conférence téléphonique de la banque après la publication de ses résultats.

La plupart des banques ont fait état d'une forte croissance de leur portefeuille de prêts, confirmant ainsi la solidité du trimestre pour les prêteurs américains.

"La qualité du crédit continue de dépasser les attentes. Les charges nettes, les prêts non productifs et les actifs critiqués sont en baisse", a déclaré Maureen Levelis, vice-présidente des notations des institutions financières nord-américaines chez Morningstar DBRS.

"Bien que certaines équipes de gestion restent prudentes en matière de provisionnement, les tendances sous-jacentes du crédit se sont améliorées, ce qui renforce la confiance dans la résilience des portefeuilles."

Valeurs associées

CITIZENS FINL GR
64,450 USD NYSE +0,09%
FIFTH THIRD BANC
50,3400 USD NASDAQ +1,66%
KEYCORP
21,800 USD NYSE +0,72%
M&T BANK
218,800 USD NYSE +0,87%
PNC FINL SER
224,770 USD NYSE +2,16%
REGIONS FINANCIA
28,135 USD NYSE +0,79%
TRUIST FINL
50,550 USD NYSE +2,37%
US BANCORP
56,900 USD NYSE +2,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Investir dans les secteurs tendances comme la transition énergétique, la santé et l’intelligence artificielle peut donner du sens à vos placements. ( crédit photo : Getty Images )
    Santé, IA, private equity: François veut placer son argent sur les secteurs tendances en Bourse
    information fournie par Le Particulier 18.04.2026 08:00 

    François, entrepreneur dans le numérique, vient de vendre sa société. Il souhaite faire fructifier son capital, tout en donnant du sens à ses placements. Il opte pour les secteurs de la transition énergétique, de la santé et de l’intelligence artificielle. Il s’intéresse ... Lire la suite

  • Rassemblement à Téhéran en hommage aux femmes tuées pendant la guerre au Moyen-Orient, le 17 avril 2026 ( AFP / - )
    L'Iran menace de refermer le détroit d'Ormuz si le blocus américain se poursuit
    information fournie par AFP 18.04.2026 06:40 

    L'Iran a menacé samedi de refermer le détroit stratégique d'Ormuz si les Etats-Unis maintenaient leur blocus des ports iraniens, après avoir annoncé la veille sa réouverture complète pour les navires commerciaux. La reprise du trafic dans le détroit a été saluée ... Lire la suite

  • Une image satellite montre le mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz
    L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, demande la fin du blocus américain
    information fournie par Reuters 18.04.2026 05:15 

    L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation ‌commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix ​entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/04/2026
    Top 5 IA du 17/04/2026
    information fournie par Libertify 18.04.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank