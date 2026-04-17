Les prêteurs régionaux américains lèvent le voile sur l'exposition aux "banques de l'ombre" après un bon trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

Plusieurs prêteurs régionaux américains ont détaillé cette semaine leur exposition aux entreprises non bancaires après avoir affiché une forte croissance des prêts et dépassé les estimations du marché pour le premier trimestre, cherchant ainsi à répondre aux inquiétudes croissantes des investisseurs concernant le crédit privé.

Cette décision souligne la rapidité avec laquelle le crédit privé, qui a gagné en popularité auprès des entreprises à la recherche d'une dette rapide et des investisseurs en quête de rendements élevés, est devenu un domaine d'intérêt majeur au cours des derniers mois.

Huit prêteurs régionaux américains ont révélé qu'ils détenaient plus de 230 milliards de dollars de prêts à des institutions financières non bancaires (NBFI), PNC Financial

PNC.N , U.S. Bancorp USB.N et Truist Financial TFC.N représentant la majeure partie de l'exposition.

Les IFNB sont impliquées dans ce que l'on appelle communément le secteur bancaire parallèle , qui comprend les fournisseurs de crédit privés et les fonds d'investissement privés.

Ces annonces suivent de près celles des grandes banques américaines qui, au début de la semaine, ont divulgué leur exposition financière au crédit privé ou aux prêts connexes lors de la publication de leurs résultats trimestriels.

Dans le même temps, les dirigeants des banques régionales ont rejeté les craintes que le crédit privé ne constitue un risque systémique et ont déclaré qu'ils étaient satisfaits de leurs portefeuilles de prêts.

"Nous ne voyons pas de perte de contenu dans ce portefeuille et nous ne voyons certainement pas d'exposition à un événement systémique", a déclaré Bill Demchak, directeur général de PNC, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Le crédit privé a été confronté à une pénurie de liquidités au cours des derniers mois, les inquiétudes concernant le manque de transparence dans l'évaluation des actifs et une avalanche de titres négatifs ayant accéléré les retraits des sociétés de développement commercial non cotées (BDCs), obligeant nombre d'entre elles à plafonner les rachats à 5 % de leurs actions.

Les BDC sont des instruments d'investissement qui permettent aux investisseurs d'accéder à des actifs de crédit privés.

Les prêts des banques américaines aux IFNB ont été mis en lumière l'année dernière après que plusieurs prêteurs ont révélé leur exposition aux faillites très médiatisées du fournisseur américain de pièces détachées automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor.

LA DEMANDE RESTE FORTE MALGRÉ LA NERVOSITÉ

Les cadres bancaires ont souligné que l'exposition au crédit privé était bien structurée et soutenue par des postes de haut niveau et des exigences fréquentes en matière de rapports.

Ils ont ajouté que les banques pourraient devenir plus sélectives dans le choix des clients, mais que l'appétit pour le crédit privé était toujours là.

"Nous n'avons pas vraiment constaté de diminution de l'appétit. En fait, dans un grand nombre de conversations et de transactions que nous nous préparons à lancer, nous recevons des appels entrants du côté du crédit privé", a déclaré Theodore Swimmer, responsable de la banque commerciale de Citizens Financial, lors de la conférence téléphonique de la banque après la publication de ses résultats.

La plupart des banques ont fait état d'une forte croissance de leur portefeuille de prêts, confirmant ainsi la solidité du trimestre pour les prêteurs américains.

"La qualité du crédit continue de dépasser les attentes. Les charges nettes, les prêts non productifs et les actifs critiqués sont en baisse", a déclaré Maureen Levelis, vice-présidente des notations des institutions financières nord-américaines chez Morningstar DBRS.

"Bien que certaines équipes de gestion restent prudentes en matière de provisionnement, les tendances sous-jacentes du crédit se sont améliorées, ce qui renforce la confiance dans la résilience des portefeuilles."