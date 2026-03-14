Les prêteurs proposent une injection de capital de plus de 4,4 milliards de dollars pour sauver Thames Water, selon Sky News

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 3)

Les bailleurs de fonds de Thames Water ont proposé d'injecter 3,35 milliards de livres (4,43 milliards de dollars) de nouveaux capitaux dans le plus grand fournisseur d'eau de Grande-Bretagne, dans le cadre d'un effort accéléré pour obtenir un accord de sauvetage, a rapporté Sky News samedi.

L'augmentation de l'injection de capital a été incluse dans une proposition révisée soumise à l'autorité de régulation du secteur, Ofwat, au cours des dix derniers jours, selon le rapport.

L'offre des créanciers, dont Invesco, Elliott Management et Silver Point Capital, intervient alors que Thames Water est au bord de la nationalisation temporaire, des centaines de millions de livres sterling de nouveaux financements étant nécessaires d'ici la fin du mois, ajoute le rapport.

En échange, les créanciers recevraient une participation minimale de 10 % dans la société recapitalisée, a rapporté Sky News en janvier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Invesco, Elliott Management et Silver Point Capital n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Un porte-parole de Thames Water a refusé de commenter le rapport de Sky News, mais a déclaré que la société "travaillait de manière constructive avec les parties prenantes" pour réaliser une recapitalisation dirigée par le marché dans le meilleur intérêt des clients et de l'environnement, ajoutant qu'elle gardait l'espoir de parvenir à un accord.

La société, qui dessert environ 16 millions de clients, est devenue emblématique de l' échec du secteur de l' eau , s'attirant des critiques sur la pollution des eaux usées tout en étant aux prises avec une dette de près de 20 milliards de livres.

Si aucun accord de restructuration à long terme n' est conclu , Thames Water devrait être placée sous le régime d'administration spéciale du gouvernement, une forme de nationalisation temporaire.

(1 $ = 0,7563 livres)