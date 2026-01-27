Les prêteurs de First Brands s'opposent à une demande de prêt de 700 millions de dollars et préconisent la liquidation des actifs, selon le WSJ

Les principaux prêteurs de First Brands, y compris les investisseurs dans les dettes en difficulté King Street Capital Management et Mudrick Capital Management, résistent à la demande du fournisseur de pièces automobiles d'obtenir un prêt de 700 millions de dollars, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Au lieu de cela, les prêteurs font pression pour une liquidation supplémentaire, selon le rapport du WSJ, citant des personnes familières avec l'affaire.

Les prêteurs préconisent la liquidation d'une partie des activités de First Brands comme alternative à l'octroi d'un nouveau prêt, selon le rapport.

Reuters n'a pas vérifié le rapport.