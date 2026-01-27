 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les prêteurs de First Brands s'opposent à une demande de prêt de 700 millions de dollars et préconisent la liquidation des actifs, selon le WSJ
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 01:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux prêteurs de First Brands, y compris les investisseurs dans les dettes en difficulté King Street Capital Management et Mudrick Capital Management, résistent à la demande du fournisseur de pièces automobiles d'obtenir un prêt de 700 millions de dollars, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Au lieu de cela, les prêteurs font pression pour une liquidation supplémentaire, selon le rapport du WSJ, citant des personnes familières avec l'affaire.

Les prêteurs préconisent la liquidation d'une partie des activités de First Brands comme alternative à l'octroi d'un nouveau prêt, selon le rapport.

Reuters n'a pas vérifié le rapport.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank