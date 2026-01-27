Les prêteurs de First Brands s'opposent à une demande de prêt de 700 millions de dollars et préconisent la liquidation des actifs, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les principaux prêteurs de First Brands, y compris les investisseurs dans les dettes en difficulté King Street Capital Management et Mudrick Capital Management, résistent à la demande du fournisseur de pièces automobiles d'obtenir un prêt de 700 millions de dollars, a rapporté le Wall Street Journal lundi.
Au lieu de cela, les prêteurs font pression pour une liquidation supplémentaire, selon le rapport du WSJ, citant des personnes familières avec l'affaire.
Les prêteurs préconisent la liquidation d'une partie des activités de First Brands comme alternative à l'octroi d'un nouveau prêt, selon le rapport.
Reuters n'a pas vérifié le rapport.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer