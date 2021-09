LES PREMIERS RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE, MENÉE EN COLLABORATION AVEC L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE L'UCONN, SOULIGNENT LE POTENTIEL DE LA PLATEFORME DE DIAGNOSTIC CELLULAIRE D'IKONISYS EN IMMUNO-ONCOLOGIE



o Nouvelle démonstration du potentiel de la technologie d'Ikonisys en immuno-oncologie grâce à sa capacité de détection des cellules rares en général et, en particulier, des cellules tumorales circulantes



o Identification de 80 cellules T CD8 spécifiques d'antigènes extrêmement rares, parmi plus d'un million de cellules sanguines, grâce à un balayage à grande vitesse avec la plateforme Ikoniscope20



o Les cellules T spécifiques de l'antigène jouent un rôle central dans l'immunité contre les cancers et les agents infectieux grâce à leur capacité à tuer les cellules malignes après reconnaissance par le récepteur des cellules T