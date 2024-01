"Les premières baisses des taux d'intérêt ne sont plus très loin" (Vontobel)

(AOF) - "Les premières baisses des taux d'intérêt ne sont plus très loin", considère Christian Hantel, gestionnaire de portefeuille Vontobel. En amont de la décision de la Fed, il estime peu probable l'annonce d'une baisse des taux d'intérêt ce soir. "Les investisseurs seront probablement confrontés à une position neutre, le président Powell faisant valoir une politique monétaire actuelle appropriée pour les deux objectifs de stabilité des prix et d'emploi maximal, et suffisamment restrictive pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2% au fil du temps", détaille l'analyste.

"À ce jour, il est plus réaliste d'envisager les premières baisses de taux d'intérêt durant le deuxième trimestre, compte tenu de la solidité des données américaines récentes. En fonction de la réunion d'aujourd'hui, la Fed pourrait toutefois ouvrir la voie à une baisse des taux d'intérêt au mois de mars. Cela préparerait les marchés en conséquence", poursuit Christian Hantel.

Avant de conclure : "Après une tendance à la baisse de l'inflation et un aperçu des baisses de taux lors de la dernière réunion de la Fed en décembre, les marchés se sont emballés et ont prévu jusqu'à sept baisses de taux pour 2024. Une prévision bien ambitieuse. Il est plus réaliste de tabler sur 3 à 5 baisses de taux pour 2024. Au cas où l'économie américaine souffrirait trop de l'environnement de taux d'intérêt élevés, la Fed pourrait même accélérer et réduire les taux de 50 points de base au lieu de 25 points de base par réunion".