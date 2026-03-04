Les pourparlers entre Blackstone et New World, portant sur 4 milliards de dollars, achoppent sur la question du contrôle, rapporte Bloomberg News

par Kane Wu et Mihika Sharma

Les pourparlers entre Blackstone BX.N et New World Development 0017.HK sont au point mort, la famille Cheng s'opposant à l'abandon du contrôle du promoteur immobilier de Hong Kong, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La société de capital-investissement basée à New York a proposé d'investir environ 2,5 milliards de dollars dans une structure ad hoc qui ferait d'elle le principal actionnaire de New World, tandis que la familleChengcontribuerait à hauteur de 1 à 1,5 milliard de dollars, selon le rapport.

Les discussions se sont ralenties car la famille explore d'autres solutions qui permettraient d'apporter des capitaux sans céder le contrôle,ajoute le rapport.

La famille Cheng a discuté avec une poignée d'institutions financières pour vendre une participation dans New World et Blackstone était la partie la plus avancée dans le processus, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

Tout investisseur devrait aligner ses intérêts sur ceux de la famille et un changement de contrôle serait peu probable, ont déclaré cette personne et une deuxième source au fait de la situation.

Tous deux ont refusé d'être identifiés, les discussions étant privées.

Blackstone et New World Development n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La famille Cheng est l'une des dynasties les plus riches de Hong Kong. Par l'intermédiaire de son conglomérat privé, Chow Tai Fook Enterprises, la famille détient 45,24 % dupromoteur, selon les données de LSEG .

La mainmise de la famille Cheng sur New World est depuis longtemps au cœur de la stratégie du groupe.

L'entreprise, qui est le promoteur le plus endetté parmi ses pairs, a cherché à refinancer sa dette et à augmenter ses liquidités alors que le secteur immobilier de Hong Kong reste sous pression en raison du resserrement des conditions de crédit et de la faiblesse du marché de l'immobilier de bureau.

La famille, qui n'a pas de dette arrivant à échéance de manière imminente, cherche à faire entrer un investisseur en actions pour alléger la pression de la dette, a déclaré la première source.

Entre-temps, New World a entamé des négociations avec des investisseurs pour vendre divers actifs, notamment le K11 Art Mall à Kowloon, mais n'a pas encore trouvé d'acquéreur.

Les actions de la société, dont la valeur de marché s'élevait à environ 3 milliards de dollars mercredi, sont en hausse d'environ 26 % depuis le début de l'année.