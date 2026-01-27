 Aller au contenu principal
Les positions courtes sur le Nasdaq ont augmenté de 1,4 % à la mi-janvier
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les positions courtes sur le Nasdaq ont augmenté de 1,4 % à la mi-janvier, a indiqué la bourse mardi.

Au 15 janvier, les positions courtes s'élevaient à environ 18,828 milliards d'actions, contre 18,568 milliards d'actions au 31 décembre.

Les investisseurs qui vendent des titres à découvert empruntent des actions et les vendent ensuite, s'attendant à ce que l'action baisse afin de pouvoir racheter les actions à un prix inférieur, les rendre au prêteur et empocher la différence.

La vente à découvert peut également faire partie d'une stratégie de couverture.

