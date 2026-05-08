Les positions baissières sur le yen reculent après un sommet de deux ans suite à des interventions présumées du Japon

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Les spéculateurs se sont retirés de leurs plus importantes positions baissières sur le yen depuis deux ans, selon les données hebdomadaires publiées vendredi par un organisme de régulation américain, alors que des interventions présumées du Japon, estimées à plus de 60 milliards de dollars , ont secoué les traders. Les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine ont montré que les positions courtes nettes sur le yen sont tombées à 61.738 contrats au cours de la semaine close le 5 mai, en baisse par rapport au plus haut niveau atteint depuis près de deux ans, soit 102.059 contrats, enregistré la semaine précédente. 1097741NNET Le Japon est intervenu sur le marché des changes pendant les jours fériés de début mai , en plus des opérations d’achat de yens menées le 30 avril, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier. Il n'y a eu aucune confirmation de la part du Japon , mais les responsables menacent d'intervenir depuis des mois. Tokyo compte également sur un resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon, qui pourrait contribuer à ralentir la chute de la devise en difficulté.

Le yen JPY= s'établissait en fin de séance à 156,71 pour un dollar américain, non loin du plus bas niveau atteint depuis près de deux ans, à 160,725, enregistré le 30 avril, lorsque Tokyo était intervenue pour la première fois afin de soutenir le yen, ont indiqué des sources à Reuters.

Les données de la CFTC ont probablement reflété une partie, mais pas la totalité, de l'impact des mesures prises par Tokyo sur les positions spéculatives, car le dernier rapport couvre la période allant jusqu'à mardi, alors que le yen a également connu une hausse soudaine mercredi.

Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille chez Eastspring Investments à Singapour, a déclaré que les mesures prises par les autorités japonaises avaient créé une certaine réticence sur le marché à s'attaquer à la zone 160-165, qui semble pour l'instant être considérée comme “hors limites”.

“Cela rend le rapport risque/rendement d'une vente à découvert du yen à ces niveaux beaucoup moins attractif”, a déclaré Goh.