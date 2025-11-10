 Aller au contenu principal
Les poids lourds de l'industrie suédoise conviennent d'investir dans de nouveaux réacteurs nucléaires modulaires
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations, de détails et de contexte dans les paragraphes 1&4-8) par Johan Ahlander

La Suède est plus proche de construire de nouveaux réacteurs nucléaires qu'elle ne l'a été depuis 40 ans, a déclaré lundi la directrice générale de Vattenfall, après qu'un groupe de grandes entreprises industrielles a accepté d'investir 400 millions de couronnes suédoises (42,5 millions de dollars) dans de petits réacteurs nucléaires modulaires.

Industrikraft , un groupe de 17 entreprises industrielles, dont SKF SKFb.ST , Volvo Group VOLVb.ST et Volvo Cars VOLCARb.ST , a accepté d'investir dans Videberg Kraft, une société créée pour faciliter la construction de plusieurs petits réacteurs modulaires.

Le groupe prévoit de prendre ultérieurement une participation de 20 % dans Videberg Kraft, a-t-il déclaré dans un communiqué commun lundi.

Vattenfall prévoit de construire entre trois et cinq petits réacteurs modulaires dans sa centrale existante de Ringhals à Varo, dans le sud-ouest de la Suède, afin de fournir une puissance totale d'environ 1 500 MW.

Anna Borg, directrice générale de Vattenfall, a déclaré que cette annonce constituait un important vote de confiance dans la nouvelle énergie nucléaire en Suède.

"Nous sommes plus proches aujourd'hui que nous ne l'avons été en 40 ans et si cela dépend de nous, cela se produira", a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant que la décision finale sur l'investissement n'interviendrait pas avant plusieurs années.

Vattenfall a présélectionné le britannique Rolls-Royce SMR

RR.L et le groupe américain GE Vernova GEV.N comme les deux fournisseurs possibles de réacteurs nucléaires, et Anna Borg a déclaré qu'une décision sur le choix de l'un d'entre eux interviendrait en 2026.

Au total, la Suède prévoit jusqu'à 12 nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2045, ce qui pourrait coûter environ 400 milliards de couronnes suédoises (39 milliards de dollars), le gouvernement proposant de partager une partie des risques d'investissement. (1 $ = 9,4155 couronnes suédoises)

