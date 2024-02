"Le rapport révèle que les pressions sur les prix dues à la croissance des salaires se poursuivent dans le secteur des services"et "ces chiffres ne sont pas de nature à rassurer la BCE, qui semble obsédée par la croissance des salaires", souligne-t-il. "Le risque d'en faire trop est réel pour la BCE, alors que la croissance et la consommation restent relativement faibles"."La situation est loin d'être similaire à celle des Etats-Unis : les gains de productivité en Europe sont faibles", souligne le gérant.

"Les PMI ne sont pas de nature à rassurer la BCE" (ABN Amro IS)

