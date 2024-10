Les données historiques suggèrent qu'après une baisse de taux, les petites et moyennes entreprises américaines pourraient surperformer les grandes capitalisations pendant 250 jours, "si tant est qu'il n'y ait pas de récession dans la foulée".

Alors que la phase de reprise devrait être marquée par d'autres baisses de taux avec un taux d'inflation égal ou inférieur au taux cible, c'est une excellente nouvelle pour les PME, qui "bénéficient en premier lieu des baisses de taux d'intérêt car elles sont généralement plus endettées que les grandes". Cette dette étant souvent structurée sur la base de taux variables, les baisses de taux contribuent à alléger la charge de leur coût de financement.

(AOF) - "La convergence de facteurs économiques favorables pourrait permettre aux petites et moyennes entreprises de combler leur retard en bourse". C’est ce qu’affirme Valentin Bissat, économiste et stratège senior au sein de l'équipe Macro & Strategy de Mirabaud Asset Management. Il relève que le 11 juillet dernier l’indice Russell 2000, qui représente les PME cotées américaines, a surperformé de 8 % les "Sept Magnifiques" qui ont porté les marchés boursiers durant les 18 derniers mois. Pour lui ce jour cela reflète "le début d’un basculement de la conjoncture macroéconomique".

Les PME cotées devraient superformer grâce aux baisses de taux (Mirabaud AM)

