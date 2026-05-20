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Les plus grands pôles technologiques indiens dans le domaine des services bancaires et financiers
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition, texte inchangé)

Standard Chartered va supprimer plus de 7.000 emplois au cours des quatre prochaines années, dans le but de remplacer le « capital humain à faible valeur ajoutée » par la technologie, devenant ainsi l'un des principaux acteurs du secteur financier à recourir à l'intelligence artificielle pour réduire ses effectifs.

En annonçant ces suppressions d'emplois mardi, la banque dont le siège est à Londres a déclaré que les postes les plus touchés se trouveraient dans ses centres de back-office, notamment ceux de Chennai et de Bengaluru. Standard Chartered fait partie de plus de 2.000 entreprises qui ont établi des pôles technologiques en Inde, également appelés centres de compétences mondiaux (GCC). Le cabinet de recrutement Quess Corp QUEC.NS a classé le secteur bancaire, des services financiers et de l’assurance indien parmi les trois principaux secteurs verticaux de l’économie indienne des GCC (centres de compétences mondiaux), représentant 20 % à 25 % de l’effectif total de l’écosystème des GCC. Les GCC ont dépassé le stade du simple soutien administratif à faible coût, les entreprises utilisant désormais ces centres pour soutenir leur siège social à travers des fonctions à plus forte valeur ajoutée, notamment la finance, le développement de logiciels et la R&D. Alors que des entreprises telles que LPL Financial LPLA.O , MetLife MET.N , State Street STT.N et First Citizens Bancshares FCNCA.O ont soit créé de nouveaux centres technologiques, soit étendu leurs activités l'année dernière, Fidelity Investments et Wells Fargo WFC.N ont annoncé des licenciements en raison d'une restructuration et de l'adoption de l'IA.

Voici un aperçu des plus grandes sociétés de services financiers qui ont des centres en Inde.

JPMORGAN CHASE

La banque new-yorkaise emploie plus de 55.000 personnes en Inde, où il s'est implanté en 2002, ce qui en fait l'un des plus grands employeurs parmi les centres offshore. Les activités de ces centres couvrent les logiciels, le développement de produits, l'analyse de données et l'IA.

WELLS FARGO

Wells Fargo a lancé ses activités technologiques en Inde en 2006 et a depuis ajouté des activités commerciales, des fonctions corporate, des fonctions financières et technologiques. Bien qu’elle emploie plus de 30.000 personnes dans trois centres indiens, elle prévoit de fermer son centre de Chennai d’ici 2027 et de regrouper ses activités sur ses sites de Bengaluru et d’Hyderabad.

GOLDMAN SACHS Les bureaux de Goldman Sachs GS.N à Bengaluru et Hyderabad, ouverts respectivement en 2004 et 2021, emploient environ 9.000 personnes et constituent la deuxième plus grande présence de l'entreprise à l'échelle mondiale. Selon la société , ces pôles technologiques couvrent l'ensemble des fonctions de GS.

CITI Citi C.N emploie plus de 33.000 personnes dans ses quatre centres technologiques de Chennai, Pune, Bengaluru et Mumbai. Elle se concentre sur des activités telles que le développement de logiciels, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la maintenance des infrastructures numériques et cloud. La banque américaine a été l'une des premières entreprises mondiales à implanter des activités technologiques en Inde en 1985.

BARCLAYS

Les 9.000 employés de Barclays BARC.L , basée au Royaume-Uni, opèrent depuis Noida, Mumbai et Chennai en Inde. La banque a lancé ses activités technologiques en 2007 et se concentre sur l'analyse de données, le cloud et l'IA.

AMERICAN EXPRESS Le géant financier américain American Express AXP.N exploite quatre centres technologiques en Inde: à Gurugram, Mumbai, Bengaluru et Chennai. Ces centres gèrent actuellement des activités liées à la cybersécurité, à l'analyse de données et à la gestion des risques. L'entreprise a démarré ses activités dans le pays en 1994.

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AMERICAN EXPRESS
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BARCLAYS
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GOLDMAN SACHS GR
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JPMORGAN CHASE
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LPL FIN HLDG
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METLIFE
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STANDARD CHARTER
1 899,750 GBX LSE +1,10%
STATE STREET
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WELLS FARGO
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