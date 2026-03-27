Les plus grandes usines de GNL d'Australie subissent des interruptions dues à un cyclone, ce qui pèse sur l'approvisionnement mondial

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* Un cyclone de catégorie 3 frappe l'Australie occidentale

* Chevron signale des pannes à Gorgon et Wheatstone LNG

* La production du North West Shelf de Woodside est également perturbée

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Un puissant cyclone tropical en Australie occidentale a perturbé la production des deux plus grandes usines de gaz naturel liquéfié du pays, gérées par Chevron CVX.N et Woodside WDS.AX , exacerbant la pénurie d'approvisionnement mondiale causée par le conflit au Moyen-Orient.

L'Australie est devenue le deuxième exportateur mondial de GNL après que le Qatar a arrêté sa production ce mois-ci à la suite des dommages causés à ses installations par les frappes iraniennes . Les flux mondiaux de GNL en provenance du Moyen-Orient ont également été perturbés par le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran.

Chevron a déclaré qu'elle s'efforçait de rétablir la production dans ses installations de GNL de Gorgon et de Wheatstone, en Australie occidentale, à la suite de pannes probablement dues au cyclone tropical Narelle, une tempête de catégorie 3, qui a touché terre vendredi.

Gorgon est la plus grande installation d'exportation de GNL d'Australie, produisant 15,6 millions de tonnes métriques par an avec trois trains de traitement, tandis que Wheatstone, plus petite, se compose de deux trains produisant 8,9 millions de tonnes.

"Nous reprendrons la production à plein régime dans les deux installations dès que nous pourrons le faire en toute sécurité", a déclaré un porte-parole de Chevron Australia.

Une panne s'est produite sur la plateforme de Wheatstone, à environ 225 km (140 miles) au large de la côte ouest de l'Australie, vers midi jeudi, heure locale (0400 GMT), entraînant une suspension de la production de gaz à terre, a déclaré la société.

"Tout le personnel a été démobilisé de la plate-forme Wheatstone avant le passage du cyclone, qui est exploitée à distance depuis notre bureau de Perth depuis mardi après-midi", a déclaré le porte-parole.

Trois heures plus tard, une panne a entraîné l'arrêt de l'un des trois trains de production de GNL du site de Gorgon, situé sur l'île de Barrow, à environ 50 km au large.

Woodside a également déclaré que la production de son usine de gaz de Karratha avait été perturbée par le cyclone. L'usine de gaz est l'installation de traitement à terre du North West Shelf, le plus ancien et le deuxième plus grand projet de GNL d'Australie, produisant 14,3 millions de tonnes métriques par an, contre 16,9 millions de tonnes par an après l'arrêt de l'un de ses cinq trains de production.

La société a également revu à la baisse ses prévisions de production pour 2026, entre 172 et 186 millions de barils d'équivalent pétrole, en raison d'un temps d'arrêt dans son installation de GNL distincte de Pluto, après un record de 198,8 millions de barils d'équivalent pétrole en 2025.

La production redémarrera une fois que "Woodside sera en mesure de mobiliser sa main-d'œuvre vers ses installations offshore", a déclaré la société, ajoutant que les opérations se poursuivaient dans son usine de gaz domestique de Macedon et à Pluto LNG.

"En cas d'impact matériel sur la production ou les actifs, Woodside informera le marché", a déclaré un porte-parole.

Un porte-parole de la compagnie pétrolière japonaise Inpex

1605.T a déclaré qu'il n'y avait pas eu de dommages ou de pannes à son projet Ichthys LNG dans l'ouest de l'Australie.

Darren Klemm, commissaire du département des services d'incendie et d'urgence d'Australie occidentale, a déclaré que les autorités attendaient encore d'évaluer les dégâts causés par le cyclone, mais qu'ils seraient probablement importants.

Par ailleurs, Santos STO.AX a confirmé mardi que son projet de GNL de Darwin, d'une capacité de 3,7 millions de tonnes, était temporairement hors service . La société a déclaré que l'arrêt était lié à des travaux de maintenance.