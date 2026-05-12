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“Les plans d'investissement d'EGA ne sont pas affectés par le conflit dans le Golfe”, déclare le directeur marketing
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 11:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La guerre au Moyen-Orient n'a pas eu d'incidence sur les projets d'investissement nationaux et internationaux d'Emirates Global Aluminium, a déclaré mardi Adel Abubakar, directeur marketing de la société, lors de la CRU World Aluminium Conference.

EGA, qui a été contrainte de fermer sa fonderie d'Al Taweelah aux Émirats arabes unis après une attaque iranienne fin mars, construit actuellement la première nouvelle fonderie d'aluminium primaire aux États-Unis depuis près de 50 ans, en partenariat avec Century Aluminum CENX.O .

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