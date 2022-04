Les places financières gagnées par l’optimisme

Le 29 mars, les délégations russe et ukrainienne se sont pour la première fois retrouvées autour d’une table, à Istanbul. (© Murat Cetin Muhurdar / AFP)

L’espoir d’un cessez-le-feu en Ukraine a permis aux actions de poursuivre leur remontée. Les inquiétudes sur les taux d’intérêt n’ont pas disparu, mais la guerre pourrait favoriser de nouvelles thématiques boursières. Explications.

C’est un peu inattendu au regard des incertitudes ambiantes, mais les marchés d’actions ne se portent pas si mal. L’indice CAC 40 a repris 18% depuis son plus-bas du 7 mars, à 5 756,38 points.

Il n’abandonne plus que 5% par rapport au 1er janvier. Aux États-Unis, le S&P 500 a cédé 4,5% en trois mois, mais gagné 15% en un an et 50% en trois ans. La prime de risque liée à la guerre en Ukraine semble s’estomper.

L’offensive russe marque le pas. Les deux camps poursuivent leurs discussions, alimentant l’espoir d’un cessez-le-feu.

En dépit des propos de Joe Biden indiquant que Vladimir Poutine ne saurait rester au pouvoir, le sentiment dominant demeure qu’un conflit majeur entre l’Otan et la Russie sera évité.

L’OAT 10 ans à 1%

Les marchés sont aussi soulagés par la petite accalmie sur les prix du pétrole, avec un Brent retombé sous les 110 dollars le baril, après avoir atteint 139 dollars début mars.

«Aucun embargo sur le pétrole russe, craint par les investisseurs, n’a été annoncé à l’issue des trois sommets (Otan, G7, UE)», note Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse de marchés chez le courtier Etoro.

Par ailleurs, l’or noir a été pénalisé par l’annonce d’un confinement partiel à Shanghai, qui pourrait peser sur la croissance chinoise.

Mais c’est la question des taux qui demeure au cœur des préoccupations.