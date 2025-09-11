Les places européennes sur une note optimiste après la BCE et l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de jeudi dans le vert après une décision sans surprise de la BCE et une inflation américaine qui devrait garantir une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Le CAC 40 s'est adjugé 0,80% à 7823 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,42% à 5384,23 points. Aux Etats-Unis, les indices sont au beau fixe avec un Dow Jones en croissance de 1,22%, vers 17h45.

Deux rendez-vous majeurs ont rythmé cette séance de jeudi en début d'après-midi : la décision de la BCE et les chiffres de l'inflation outre-Atlantique.

Sans surprise, les gouverneurs de la BCE ont opté, à l'unanimité, pour le statu quo pour la deuxième fois d'affilée. L'institution financière basé à Francfort a, comme prévu, laissé ses taux directeurs à leur niveau actuel, mais n'a donné aucune indication sur sa prochaine décision. Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal resteront inchangés, à respectivement 2,00 %, 2,15 % et 2,40 %.

Le taux de dépôt, qui sert de référence pour l'économie, a donc été maintenu à 2%. Il était à 4,0% avant la première baisse des taux en juin 2024, décidée face au ralentissement de l'inflation.

La présidente de la BCE Christine Lagarde a indiqué lors d'une conférence de presse que les droits de douane et la hausse de l'euro devraient freiner la croissance de la zone euro cette année

Après avoir atteint des sommets lors de la crise énergétique, "l'inflation est là où nous voulons qu'elle soit", estimée à 2,1% pour 2025, a déclaré Christine Lagarde en conférence de presse., ajoutant que la BCE continue de "décider réunion après réunion" de la politique monétaire, sans "suivre une trajectoire prédéterminée".

" Le cycle de baisse des taux de la BCE est vraisemblablement achevé, l'inflation étant revenue à son objectif et la croissance restant résiliente, proche de son rythme tendanciel", estime Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille chez Pimco.

Baisse attendue des taux de la Fed

Aux Etats-Unis, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré plus que prévu en août sur un mois et leur hausse sur un an a été la plus forte depuis sept mois. Ces données ne devraient toutefois pas empêcher la Fed de procéder à une baisse très attendue des taux d'intérêt la semaine prochaine, sur fond de ralentissement du marché du travail. L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,4% sur un mois en août, par rapport à +0,2% en juillet et alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3%.

"Ce rapport sur les prix montre une nouvelle fois que les droits de douane n'ont pour le moment eu qu'un effet très limité sur l'inflation américaine", pointe Bastien Drut de CPR AM.

En outre, les inscriptions hebdomadaires au chômage mage sont ressorties supérieures aux attentes : 263000 unités contre 235 000 attendues.

Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne et en France, de la confiance des ménages américains dans l'après-midi, et surtout, du verdict très attendu de l'agence Fitch sur la note souveraine française dans la soirée.

Côté valeurs, Stellantis a caracolé en tête des valeurs de l'indice CAC 40, à la faveur des propos directeur général du constructeur automobile Antonio Filosa concernant des progrès sur ses 3 priorités pour les prochaines années : la croissance de l'activité, une exécution industrielle irréprochable et l'augmentation des profits.

A contrario, Séché Environnement a fini lanterne rouge du marché SRD après avoir réduit plusieurs de ses objectifs pour 2025 et 2026.