Les places européennes optimistes après des propos de Donald Trump

L'optimisme prévaut nettement ce mardi au sein de la Bourse de Paris, tout comme sur l'ensemble des autres places européennes, les investisseurs préférant garder espoir dans une accalmie au Moyen-Orient après des propos tenus par Donald Trump.

Vers 10h20, le CAC 40 affiche un gain de 1,2% vers 8 245 points, globalement en ligne avec l'Euro STOXX 50 qui signe une progression de près de 1,3%, tandis que le DAX 40 de Francfort avance lui aussi de 1,3% et que le FTSE 100 de Londres gagne 0,5%.

"Donald Trump a affirmé que les discussions se poursuivaient à un rythme rapide et déclaré hier soir à ABC News qu'il pensait qu'un protocole d'accord serait finalisé au cours de la semaine prochaine", souligne ce matin Deutsche Bank.

Selon la banque allemande, cette intervention du locataire de la Maison Blanche a contribué à apaiser les craintes que l'escalade du week-end au Liban entre Israël et le Hezbollah ne conduise à une réescalade plus large entre les États-Unis et l'Iran.

Dans ce contexte, et malgré la persistance des doutes sur une issue prochaine du conflit, les cours du pétrole repartent à la baisse avec des reculs de 1,3% à 90,7 USD le baril pour le WTI ( West Texas Intermediate ) et de 1,8% vers 93,5 USD pour le baril de Brent.

Les regards braqués vers l'inflation en zone euro

Vers 11h00, les regards devraient se tourner vers la principale donnée macroéconomique du jour, à savoir l'estimation rapide de l'inflation dans la zone euro pour mai, qui permettra de jauger l'impact de la crise énergétique sur les prix à la consommation dans la région.

"Les grands pays ont déjà publié leurs données d'inflation (Allemagne à 2,7%, France à 2,8%, Italie à 3,3%)", rappelle Oddo BHF, pour qui cela pointe vers une inflation à un taux annuel de 3,2% en zone euro ( 0,2 point sur un mois, 1,3 point depuis février).

"L'accélération récente est due pour l'essentiel aux prix de l'énergie, domaine où la zone euro a peu d'influence", poursuit le bureau d'études, soulignant que l'inflation sous-jacente reste faible avec un taux annuel de 2,2% observé en avril.

STMicro s'envole, mais Abivax s'effondre

Caracolant en tête du CAC 40, STMicro bondit de 8,6% à la suite d'un relèvement de son ambition de chiffre d'affaires pour les data centers , avec la poursuite d'une forte demande portée par les infrastructures d'IA et les progrès récents dans la montée en capacité.

Ainsi, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs anticipe désormais un chiffre d'affaires issu des data centers d'environ 1 MdUSD sur l'ensemble de l'année 2026, à comparer à un niveau précédemment attendu "confortablement au-dessus de 500 MUSD".

Lanterne rouge du SBF 120, Abivax plonge de 30%, après l'annonce par la société de biotechnologies des résultats de l'essai de phase 3 Abtect évaluant son Obéfazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique active à sévère (RCH).

Si les deux doses testées du produit (25 et 50 mg) ont atteint leur principal critère d'évaluation ainsi que les critères secondaires, avec la dose la plus élevée, plusieurs cas de cancer ont été rapportés, jetant ainsi une ombre sur cette publication.

Ailleurs en Europe, Infineon s'adjuge 5,3% à Francfort, le fabricant de semi-conducteurs profitant d'un relèvement d'objectif de cours de Jefferies, qui passe de 75 EUR à 96 EUR tout en restant à l'achat, mettant en avant la demande dans les solutions de gestion de l'alimentation pour l'IA.