Les places européennes dans l'attente de l'inflation américaine, Safran en vedette
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 12:14
Cette dernière séance de la semaine est de nouveau marquée par les résultats d'entreprises, Safran, L'Oréal et Capgemini en tête. En tête du CAC 40, l'équipementier aéronautique ( 7,48%) s'envole en Bourse après avoir relevé ses objectifs 2028. Le groupe a déclaré en 2025 un résultat net part du groupe en hausse de 3,45% en rythme annuel.
Capgemini ( 4,57%) est deuxième du palmarès, le spécialiste des services numériques anticipant pour cette année, une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 6,5 % à 8,5 %.
Pour sa part, les résultats de L'Oréal (-4,43%) publiés hier soir n'ont pas été accueillis de la même manière. Le géant des cosmétiques ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne après avoir livré un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes.
ADP fléchit de près de 3% après un nouveau refus de l'Autorité de Régulation des Transports (ART) sur les demandes tarifaires de l'exploitant aéroportuaire pour 2026, confirmant les divergences entre les deux parties à moins d'un an de la signature du contrat de régulation économique (CRE) pour la période 2027-2034.
Au rayon des statistiques, l'économie de la zone euro a progressé en ligne avec les attentes au quatrième trimestre 2025, selon la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat. Le PIB du bloc a augmenté de 0,3% entre octobre et fin décembre par rapport au troisième trimestre, qui avait enregistré une progression similaire, une hausse conforme à la première estimation publiée fin janvier.
L'excédent commercial de la zone euro s'est réduit en décembre, sur fond de chute des exportations vers les Etats-Unis après les nouveaux droits de douane imposés par Washington. Selon Eurostat, il s'est établi à 12,6 milliards d'euros en décembre 2025, contre 13,9 milliards d'euros un an plus tôt.
L'inflation US en ligne de mire
Les intervenants ont les regards tournés vers les données sur l'inflation attendues à 14h30 (heure française). Le consensus table sur une hausse de 0,3% de l'indice CPI et un ralentissement du rythme annuel à 2.5% (contre 2.7% précédemment).Sur le marché des changes, l'euro recule de 0,10% à 1,1856 dollar. Pour sa part, le cours du Brent avance de 0,61%.
A lire aussi
-
Safran a dit s'attendre vendredi à une meilleure performance en 2026, le groupe ayant renforcé sa rentabilité l'année dernière grâce à la forte demande du marché secondaire pour ses moteurs d'avions civils. Le groupe aéronautique et de défense français a fait ... Lire la suite
-
L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) devrait coordonner la surveillance des plus grands gestionnaires d'actifs opérant dans le bloc européen, tels que BlackRock et Amundi, afin d'éliminer les éventuels "angles morts" de la supervision nationale, ... Lire la suite
-
L'Oréal chute en Bourse vendredi au lendemain de la publication de ses résultats au quatrième trimestre, les ventes du groupe français de cosmétiques ayant manqué les attentes des analystes. A la Bourse de Paris, vers 08h55 GMT, l'action chute de 5,8% à 368,8 ... Lire la suite
-
De sa chambre d'enfant ornée de posters de fusée au pas de tir de Cap Canaveral (Etats-Unis), Sophie Adenot, deuxième femme astronaute française à s'envoler vers l'espace, a suivi un parcours d'exception pour atteindre ce rêve. "Sophie est née astronaute", dit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer