Les pilotes de United sont couverts de verre après qu'un objet a heurté l'avion à 36 000 pieds
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 21:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les pilotes d'un avion de United Airlines UAL.O frappé par un ballon météorologique apparent lors d'un vol le 16 octobre ont été aspergés de verre avant d'effectuer un atterrissage d'urgence, a déclaré jeudi le National Transportation Safety Board (bureau national de la sécurité des transports).

WindBorne Systems a déclaré le mois dernier qu'il pensait qu'un de ses ballons avait heurté le vol 1093 de United, un Boeing BA.N 737 MAX au-dessus de l'Utah. Le NTSB a déclaré que la trajectoire radar du ballon correspondait à celle de l'avion de United qui a été percuté. Le NTSB a déclaréque "l'impact a provoqué une pluie de morceaux de verre sur lesdeux pilotes . Le commandant de bord a subi de multiples lacérations superficielles au bras droit", tandis que le copilote n'a pas été blessé.

