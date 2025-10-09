Les pharmacies américaines et les détaillants de médicaments à prix réduits discutent du rôle de TrumpRx avec l'administration

TrumpRx pourrait s'étendre au-delà des ventes directes par les fabricants de médicaments

Les pharmacies cherchent à jouer un rôle dans le TrumpRx en proposant des bons de réduction

Les experts estiment que la valeur de TrumpRx pour les consommateurs est incertaine

Les pharmacies de détail et le site d'épargne sur les médicaments d'ordonnance GoodRx GDRX.O discutent avec l'administration Trump pour rejoindre son site Web TrumpRx, ont-ils déclaré à Reuters, suggérant une expansion au-delà de la description initiale du site comme un lien vers les remises directes des sociétés pharmaceutiques.

Les fabricants de médicaments, dont Pfizer PFE.N et Amgen

AMGN.O , proposent de vendre certains médicaments de marque directement aux consommateurs aux prix négociés qu'ils obtiennent des assureurs plutôt qu'à des prix de liste beaucoup plus élevés.

Certains disent qu'ils travailleront avec TrumpRx, encouragés en partie par les menaces de tarifs douaniers élevés proférées par le président Donald Trump à l'encontre des fabricants de médicaments qui ne réduisent pas leurs prix et n'augmentent pas leur production aux États-Unis. Le site devrait être lancé l'année prochaine.

Lors d'un événement organisé à la Maison Blanche la semaine dernière , Donald Trump et les responsables de la santé ont décrit TrumpRx comme un moyen d'aider les consommateurs à accéder aux médicaments à des prix réduits. On ne sait pas encore quelle valeur il représente pour les consommateurs.

Wendy Barnes, directrice générale de GoodRx GDRX.O , qui met en relation les consommateurs avec les coupons et les remises des laboratoires pharmaceutiques, a déclaré que l'administration Trump comprenait que "si nous incluons les programmes pharmaceutiques directs, nous devons également trouver un moyen de transmettre des prix compétitifs au comptant dans les pharmacies de détail."

Les actions de GoodRx ont augmenté de 11,5% à 4,89 $ dans les échanges de l'après-midi de jeudi.

La National Community Pharmacists Association et la National Association of Chain Drug Stores, qui représentent des sociétés comme Walgreens et Costco COST.O , ont déclaré qu'elles discutaient également avec des représentants de l'administration.

"Tant que les fabricants de médicaments réalisent des économies pour les patients américains par le biais de TrumpRx, la manière dont ils le font n'a pas d'importance", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, dans un communiqué.

LES CONSOMMATEURS COMPARENT DAVANTAGE LES PRIX

"Ce sera comme si les consommateurs achetaient sur Amazon et voyaient les prix des médicaments", a déclaré Yunan Ji, professeur adjoint de stratégie à la McDonough School of Business de Georgetown.

Les ventes directes aux consommateurs profiteraient à un plus grand nombre de patients s'ils acceptent l'assurance maladie, a ajouté Yunan Ji. Certains portails de vente des fabricants de médicaments intègrent les prestations d'assurance, tandis que d'autres ne permettent que le paiement en espèces.

De nombreux consommateurs assurés qui recherchent les prix les plus bas ont déjà compris comment tirer le meilleur parti des programmes de réduction.

Jacquie Persson, graphiste à Cedar Rapids, dans l'Iowa, a déclaré qu'une carte de réduction émise par un fabricant de médicaments lui avait permis de réduire sa participation aux frais d'un médicament coûteux contre la migraine à 5 dollars, contre environ 100 dollars auparavant.

"J'ai la chance d'être bien assurée par mon employeur. L'assurance de mon mari n'est pas aussi bonne", a-t-elle déclaré. "Je suis une personne atteinte d'une maladie chronique... C'est une chose stressante dans mon esprit que de tenir bon, de continuer à travailler et de ne pas perdre cette bonne assurance"

Environ 92 % des Américains bénéficient d'une assurance maladie, généralement par l'intermédiaire de leur employeur ou de régimes publics tels que Medicare, qui limite les frais de prescription à la charge du patient.

Mais avec l'augmentation des coûts des soins de santé , de plus en plus de régimes exigent des patients qu'ils dépensent des milliers de dollars par an avant que la couverture ne prenne effet. Certains régimes ne couvrent pas certains médicaments, comme les médicaments amaigrissants, ou imposent une participation aux frais qui dépasse le prix d'achat d'une ordonnance.

ING Group a estimé que si tous les médicaments de marque étaient disponibles directement auprès des fabricants, les consommateurs pourraient économiser 1,9 milliard de dollars sur un marché pharmaceutique américain de 590 milliards de dollars.

LES PHARMACIES AUSSI VEULENT DES PRIX PLUS BAS

Douglas Hoey, directeur général de la National Community Pharmacists Association, a déclaré que tous les prix proposés directement aux consommateurs par les fabricants de médicaments par l'intermédiaire de TrumpRx devraient également être disponibles dans les pharmacies.

"Nous ne pensons pas que les patients devraient être obligés de courir après une réduction et de voir leurs médicaments divisés", a déclaré Douglas Hoey. "Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un bon soin."

Chris Krese, responsable des relations avec le Congrès à la National Association of Chain Drug Stores, a déclaré que "le rôle des pharmacies locales et des pharmaciens américains est essentiel" pour assurer le suivi d'éléments tels que les interactions médicamenteuses et les chevauchements.

Son groupe souhaiterait que les sites de vente directe aux consommateurs des fabricants de médicaments fournissent des bons de réduction qui pourraient être utilisés au comptoir de la pharmacie.

Les sites gérés par les fabricants pourraient être utilisés par les Américains qui ne sont pas assurés mais qui peuvent se permettre de payer en liquide pour faire remplir une ordonnance. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer, les fabricants de médicaments affirment qu'ils continueront à proposer des plans d'assistance qui fournissent des médicaments gratuits ou à prix réduit à des millions de patients éligibles.

"Il s'agit toujours de médicaments de marque à des prix très élevés que la grande majorité des gens ne peuvent pas se permettre", a déclaré le Dr Aaron Kesselheim, professeur de médecine à la Harvard Medical School et au Brigham and Women's Hospital.