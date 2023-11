Les petites valeurs de la «Tech» dans la tourmente en octobre

La sélection de petites valeurs technologiques de Euroland Corporate a perdu du terrain au cours du mois. (© Gilles Tronel)

La sélection de petites valeurs technologiques suivies par Euroland Corporate n’a pas échappé à la déprime des marchés au cours du mois écoulé. Les publications trimestrielles ont été souvent lourdement sanctionnées par les investisseurs A rebours de la tendance, l’action Sogeclair a gagné 17,2% en octobre.

Le mois d’octobre a été particulièrement chaotique sur les marchés. Entre les publications du troisième trimestre, globalement décevantes, les tensions sur les taux et l’embrasement au Moyen-Orient, le CAC 40 a reculé pour le troisième mois consécutif, abandonnant 3,5% à 6885,65 points le 31 octobre en clôture.

De son côté, le CAC Mid & Small a cédé 7,1% sur le mois écoulé creusant davantage l’écart avec le CAC 40. Dans un environnement de marché troublé, les investisseurs continuent de délaisser les petites et moyennes capitalisations, moins liquides que les grandes et considérées comme plus à risque.

Sans surprise, la sélection de petites valeurs technologiques de Euroland Corporate a perdu du terrain au cours du mois : -6,1% pour les éditeurs de logiciels, -4,6% pour les entreprises de service numérique (ESN) et -2% pour les valeurs digitales.

Concernant les éditeurs de logiciels, trois sociétés suivies par Euroland Corporate ont été particulièrement sous pression.

Le titre Verimatrix a cédé 31,8% après une publication de chiffre d’affaires trimestriel en net retrait.

L’action Witbe a reculé de 27,2% sur le mois suite à des résultats semestriels décevants.

Enfin, l’action Ateme a abandonné 16,8%, ses comptes semestriels n’ayant