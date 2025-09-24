Les perturbations s'éternisent à l'aéroport de Berlin après une cyberattaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'aéroport de Berlin s'efforce de rétablir ses systèmes d'enregistrement et de manutention des bagages après une cyberattaque survenue le week-end dernier, et d'autres retards et annulations sont possibles mercredi, a déclaré l'opérateur de l'aéroport dans un communiqué.

Berlin est l'un des nombreux aéroports européens touchés par les perturbations, attribuées à une attaque de ransomware contre le fournisseur de logiciels Collins Aerospace, qui a affecté des dizaines de vols et des milliers de passagers depuis vendredi .

Il faudra peut-être encore plusieurs jours avant que l'aéroport de la capitale allemande dispose à nouveau d'un logiciel fonctionnel et sécurisé, le personnel travaillant d'arrache-pied pour traiter les passagers manuellement dans l'intervalle, a déclaré l'opérateur BER dans un communiqué.

Le fournisseur du logiciel "a fait appel à d'autres experts et travaille d'urgence pour trouver une solution", a-t-il ajouté.

Les passagers doivent se préparer à de longs retards et l'aéroport les encourage à vérifier à l'avance auprès de leur compagnie aérienne si leur vol est toujours prévu.

Collins Aerospace a déclaré lundi qu'il travaillait avec les aéroports touchés, qui comprennent également Bruxelles et Londres Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté d'Europe.

L'aéroport de Berlin a été particulièrement fréquenté après le marathon qui s'est déroulé dans la ville le week-end dernier et qui a contraint de nombreux coureurs à rentrer chez eux.