Les perspectives restent toujours bien orientées sur Unibail-Rodamco selon Oddo BHF
L'analyste note dans son étude du jour qu'URW a publié ce matin un BPA récurrent ajusté 2025 à 9,58 EUR (-2,7%) légèrement supérieur au consensus à 9,54 EUR qui traduit une activité légèrement mieux orientée qu'à fin septembre.
" Le CA commerçants est en hausse de 3,9% yoy (contre 3,4% yoy sur 9M 2025) : les ventes commerçantes restent orientées positivement avec notamment 3,4% yoy en Europe et 5,2% pour les US Flagships dépassant les indices nationaux des ventes et l'inflation sous-jacente" indique Oddo BHF.
URW vise en 2026 un BPA récurrent ajusté (AREPS) compris entre 9,15 EUR et 9,30 EUR contre un consensus à 9,30 EUR et un outlook à " au moins 9,15 EUR " communiqué lors du CMD de mai 2025.
Selon l'analyste, cette guidance est donc totalement en ligne avec les objectifs annoncés lors du CMD de mai 2025.
Au-delà de 2026, URW prévoit que son résultat récurrent sera également conforme aux objectifs annoncés lors de son CMD et le groupe confirme également son intention de viser un taux de distribution entre 60% et 70% à partir de 2027.
Oddo BHF estime que cette publication est positive en raison d'une performance opérationnelle de ses centres commerciaux toujours bien orientée mais également grâce à l'exécution complète du plan de cession de 2.2 MdEUR.
"Ces chiffres devraient aider à la poursuite du rerating du titre" rajoute Oddo BHF en conclusion.
