Les perspectives moroses de Mondi font baisser les actions du secteur du papier et de l'emballage
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Mondi déclare que la confiance du côté de la demande reste fragile et que les marchés clés demeurent en surabondance

*

Mondi retarde ses investissements et réorganise ses unités commerciales

*

Intensification des efforts de réduction des coûts et de génération de liquidités

(Ajout du contexte et des commentaires du directeur général dans les paragraphes 3 à 5) par DhanushVignesh Babu et Yadarisa Shabong

L'entreprise de papier et d'emballage Mondi MNDI.L a mis en garde lundi contre la faiblesse de la demande et la chute des prix dans la plupart des catégories de pâte et de papier, ce qui a entraîné une baisse des actions de l'entreprise britannique et de ses concurrents mondiaux.

Le secteur est confronté à un ralentissement prolongé et les entreprises qui subsistent après une période de consolidation au cours des deux dernières années doivent relever plusieurs défis, notamment l'effet des droits de douane américains sur le flux des marchandises mondiales et la faiblesse de la conjoncture économique en Europe.

La demande d'emballages n'a ni empiré, ni progressé, a déclaré Andrew King, directeur général de Mondi, aux analystes, ajoutant que la faiblesse du papier fin a persisté, les concurrents se battant pour des parts sur un marché qui se rétrécit.

"Si l'on commençait à voir revenir la confiance des consommateurs et des fabricants, cela pourrait changer les choses assez rapidement", a déclaré Andrew King, tout en restant prudent quant aux perspectives à court terme.

Les actions de Mondi ont chuté de plus de 17 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 12 ans, enregistrant ainsi leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée et se classant au deuxième rang de l'indice STOXX 600 .STOXX .

Les rivaux européens, notamment Enso STERV.HE , UPM

UPM.HE et SCA SCAb.ST , étaient également en baisse, tandis qu'International Paper IP.N et Smurfit WestRock SWR.L ont chuté d'environ 4 % dans les échanges de pré-marché aux États-Unis.

"Il est difficile de voir le marché du carton ondulé s'améliorer à partir de ces niveaux bas au cours des deux prochaines années", a déclaré J.P. Morgan dans une note dimanche, en abaissant la note de l'action de Mondi de "surpondération" à "neutre".

Mondi, qui opère dans plus de 30 pays, a déclaré qu'il se réorganisait en deux unités commerciales au lieu de trois et qu'il retarderait un investissement prévu dans une nouvelle machine à papier dans son usine de pâte à papier canadienne, car il se concentre sur la réduction des coûts et la génération de liquidités.

Le bénéfice de base sous-jacent du troisième trimestre est tombé à 223 millions d'euros (260,35 millions de dollars), contre 274 millions d'euros au deuxième trimestre.

Jefferies a déclaré que cela indique un bénéfice sous-jacent de 1 milliard à 1,05 milliard d'euros pour 2025, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 1,16 milliard d'euros compilée par LSEG.

(1 $ = 0,8565 euros)

Valeurs associées

INTL PAPER
45,380 USD NYSE -3,80%
MONDI
882,600 GBX LSE -15,70%
STORA ENSO-R
9,058 EUR LSE Intl -4,78%
STOXX Europe 600
570,04 Pts DJ STOXX -0,07%
SVENSKA CELLULO -B-
122,950 SEK LSE Intl -2,17%
UPM-KYMMENE CORP
22,700 EUR Tradegate -3,90%
UPM-KYMMENE CORP
22,880 EUR LSE Intl -2,97%
