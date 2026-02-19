Les perspectives des entreprises européennes s'améliorent, les résultats défiant les pires craintes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique illustrant la modification des estimations pour le quatrième trimestre. Mise à jour avec des détails des données dans les paragraphes 3-4, contexte dans les paragraphes 5-8.) par Javi West Larrañaga

Les perspectives de santé des entreprises européennes se sont améliorées, selon les dernières prévisions LSEG I/B/E/S de mercredi, reflétant une baisse des résultats plus faible que prévu dans la saison des bénéfices en cours.

Selon les données du LSEG, les entreprises européennes devraient annoncer une baisse de 0,6 % des bénéfices du quatrième trimestre 2025, en moyenne, ce qui représente une amélioration par rapport à la baisse de 1,1 % attendue par les analystes il y a une semaine.

Sur les 163 entreprises de l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX qui ont publié leurs résultats à ce jour, 57,1 % ont annoncé des résultats supérieurs aux estimations des analystes.

Les estimations de revenus se sont également améliorées, selon les données du LSEG, bien qu'elles soient toujours prévues en baisse de 2,4 %. Cela confirmerait une tendance, observée au cours de six des sept derniers trimestres, selon laquelle les bénéfices des entreprises ont dépassé les recettes.

LES PIRES CRAINTES NE SE SONT PAS RÉALISÉES Les estimations des bénéfices des entreprises européennes se sont fortement détériorées après que le président américain Donald Trump a fait part de son intention de mettre en place un large éventail de droits de douane en février 2025, ce qui a provoqué une incertitude sans précédent et bouleversé le statu quo en matière de commerce.

Cela a contribué à la détérioration des attentes concernant les bénéfices des entreprises du STOXX 600, qui sont passées d'une croissance d'environ 11 % avant l'annonce à une contraction de 4,2 % estimée en janvier.

Après des mois au cours desquels les entreprises ont concentré leurs exportations en début de période, réévalué leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement, augmenté leurs prix et réduit leurs coûts, ces estimations se sont quelque peu améliorées, mais les entreprises européennes devraient encore enregistrer leurs pires résultats en termes de bénéfices au cours des sept derniers trimestres, selon les données.

Les perspectives des entreprises du STOXX 600 contrastent fortement avec celles des entreprises cotées aux États-Unis, puisque les bénéfices combinés des entreprises du S&P 500 .SPX devraient augmenter de 13,6 % en glissement annuel au quatrième trimestre, selon un rapport distinct du LSEG publié vendredi.